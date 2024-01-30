Кессье вывел Кот-д'Ивуар в 1/4 Кубка Африки, Мане чуть не сломал ногу сопернику
На Кубке африканских наций была зафиксирована новая сенсация. Действующий обладатель трофея выбыл из турнира.
Сборная Кот-д'Ивуара преодолела сопротивление команды Сенегала, сообщает портал Новини.LIVE.
Победитель КАН-2021 не сумел выйти в четвертьфинал Кубка Африки-2024. Подопечные Алиу Сиссе проиграли в серии пенальти Кот-д'Ивуару в рамках 1/8 плей-офф турнира.
Битва на "Стад де Ямусукро"
Сборная Кот-д'Ивуара за последние 38 лет стала первой командой из принимающей турнир страны, которой удалось выбить действующего чемпиона. Хабиб Диалло вывел Сенегал вперед на четвертой минуте матча, но на 86-й минуте бывший полузащитник "Милана" и "Барселоны" Франк Кессье восстановил паритет. В серии пенальти Кот-д'Ивуар победил Сенегал со счетом 5:4.
Важно отметить, что у Сенегала далеко не все получалось в этом поединке. На девятой минуте поединка чемпионы могли остаться в меньшинстве. Капитан команды Садио Мане выполнил жесткий подкат против Ибраима Сангаре из сборной Кот-д'Ивуара. При этом одноклубник Криштиану Роналду по "Аль-Насру" получил за этот фол всего лишь желтую карточку.
Сенегал покинул турнир вслед за сборной Египта, финалистом КАН-2021, которая ранее тоже выбыла на стадии 1/8. В четвертьфинал турнира уже вышли Кот-д'Ивуар, Нигерия, Ангола, Кабо-Верде, ДР Конго и Гвинея.
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