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Кессье вывел Кот-д'Ивуар в 1/4 Кубка Африки, Мане чуть не сломал ногу сопернику

30 января 2024 10:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кессье вывел Кот-д'Ивуар в 1/4 Кубка Африки, Мане чуть не сломал ногу сопернику
Сборная Кот-д'Ивуара празднует выход в четвертьфинал. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На Кубке африканских наций была зафиксирована новая сенсация. Действующий обладатель трофея выбыл из турнира. 

Сборная Кот-д'Ивуара преодолела сопротивление команды Сенегала, сообщает портал Новини.LIVE.

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Победитель КАН-2021 не сумел выйти в четвертьфинал Кубка Африки-2024. Подопечные Алиу Сиссе проиграли в серии пенальти Кот-д'Ивуару в рамках 1/8 плей-офф турнира. 

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Сборная Кот-д'Ивуара за последние 38 лет стала первой командой из принимающей турнир страны, которой удалось выбить действующего чемпиона. Хабиб Диалло вывел Сенегал вперед на четвертой минуте матча, но на 86-й минуте бывший полузащитник "Милана" и "Барселоны" Франк Кессье восстановил паритет. В серии пенальти Кот-д'Ивуар победил Сенегал со счетом 5:4. 

Франк Кессье
Франк Кессье забил важный гол. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Важно отметить, что у Сенегала далеко не все получалось в этом поединке. На девятой минуте поединка чемпионы могли остаться в меньшинстве. Капитан команды Садио Мане выполнил жесткий подкат против Ибраима Сангаре из сборной Кот-д'Ивуара. При этом одноклубник Криштиану Роналду по "Аль-Насру" получил за этот фол всего лишь желтую карточку.

Садио Мане
Садио Мане чуть не сломал ногу сопернику. Скриншот YoyTube

Сенегал покинул турнир вслед за сборной Египта, финалистом КАН-2021, которая ранее тоже выбыла на стадии 1/8. В четвертьфинал турнира уже вышли Кот-д'Ивуар, Нигерия, Ангола, Кабо-Верде, ДР Конго и Гвинея. 

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