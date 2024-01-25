Началась 1/8 плей-офф Кубка Африки-2024 — известны все пары
На Кубке Африканских наций завершилась стадия группового этапа. Определились все восемь пар участников плей-офф турнира.
Практически все фавориты продолжают борьбу за трофей, сообщает портал Новини.LIVE.
На КАН-2024 пока обходится без сенсаций за исключением того, что сборная Ганы уже прекратила выступления на турнире. Действующий победитель Сенегал и финалист Египет вышли в плей-офф, как и Камерун, Нигерия и еще несколько фаворитов.
Список участников 1/8 Кубка Африки
Поединки этой стадии плей-офф КАН-2024 пройдут с 27 по 30 января. Первенство будет продолжаться до 11 февраля, финал проведут на "Национальном стадионе Кот-д’Ивуара" в Абиджане.
Все пары 1/8
- 27.01 Нигерия — Камерун
- 27.01 Ангола — Намибия
- 28.01 Египет — ДР Конго
- 28.01 Экваториальная Гвинея — Гвинея
- 29.01 Кабо-Верде — Мавритания
- 29.01 Сенегал — Кот-д'Ивуар
- 30.01 Марокко — ЮАР
- 30.01 Мали — Буркина-Фасо.
Лучшим бомбардиром турнира является форвард испанского "Интерсити" и сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ. На его счету три гола.
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