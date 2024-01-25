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Началась 1/8 плей-офф Кубка Африки-2024 — известны все пары

25 января 2024 10:20
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Началась 1/8 плей-офф Кубка Африки-2024 — известны все пары
Болельщица сборной ДР Конго на Кубке Африки. Фото: REUTERS/Luc Gnago
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На Кубке Африканских наций завершилась стадия группового этапа. Определились все восемь пар участников плей-офф турнира. 

Практически все фавориты продолжают борьбу за трофей, сообщает портал Новини.LIVE. 

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На КАН-2024 пока обходится без сенсаций за исключением того, что сборная Ганы уже прекратила выступления на турнире. Действующий победитель Сенегал и финалист Египет вышли в плей-офф, как и Камерун, Нигерия и еще несколько фаворитов. 

Кубок Африки
Болельщики сборной Мали на КАН-2024. Фото: REUTERS/Luc Gnago

Список участников 1/8 Кубка Африки 

Поединки этой стадии плей-офф КАН-2024 пройдут с 27 по 30 января. Первенство будет продолжаться до 11 февраля, финал проведут на "Национальном стадионе Кот-д’Ивуара" в Абиджане. 

Все пары 1/8 

  • 27.01 Нигерия — Камерун
  • 27.01 Ангола — Намибия
  • 28.01 Египет — ДР Конго
  • 28.01 Экваториальная Гвинея — Гвинея
  • 29.01 Кабо-Верде — Мавритания
  • 29.01 Сенегал — Кот-д'Ивуар
  • 30.01 Марокко — ЮАР
  • 30.01 Мали — Буркина-Фасо. 

Лучшим бомбардиром турнира является форвард испанского "Интерсити" и сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ. На его счету три гола. 

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