Началась 1/8 плей-офф Кубка Африки-2024 — известны все пары

Болельщица сборной ДР Конго на Кубке Африки. Фото: REUTERS/Luc Gnago

На Кубке Африканских наций завершилась стадия группового этапа. Определились все восемь пар участников плей-офф турнира.

Практически все фавориты продолжают борьбу за трофей, сообщает портал Новини.LIVE.

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На КАН-2024 пока обходится без сенсаций за исключением того, что сборная Ганы уже прекратила выступления на турнире. Действующий победитель Сенегал и финалист Египет вышли в плей-офф, как и Камерун, Нигерия и еще несколько фаворитов.

Болельщики сборной Мали на КАН-2024. Фото: REUTERS/Luc Gnago

Список участников 1/8 Кубка Африки

Поединки этой стадии плей-офф КАН-2024 пройдут с 27 по 30 января. Первенство будет продолжаться до 11 февраля, финал проведут на "Национальном стадионе Кот-д’Ивуара" в Абиджане.

Все пары 1/8

27.01 Нигерия — Камерун

27.01 Ангола — Намибия

28.01 Египет — ДР Конго

28.01 Экваториальная Гвинея — Гвинея

29.01 Кабо-Верде — Мавритания

29.01 Сенегал — Кот-д'Ивуар

30.01 Марокко — ЮАР

30.01 Мали — Буркина-Фасо.

Лучшим бомбардиром турнира является форвард испанского "Интерсити" и сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ. На его счету три гола.

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