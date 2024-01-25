Почалася 1/8 плей-офф Кубка Африки-2024 — відомі всі пари
На Кубку африканських націй завершилася стадія групового етапу. Визначились усі вісім пар учасників плей-офф турніру.
Майже всі фаворити продовжують боротьбу за трофей, повідомляє портал Новини.LIVE.
На КАН-2024 поки що обходиться без сенсацій, за винятком того, що збірна Гани вже припинила виступи на турнірі. Чинний переможець Сенегал та фіналіст Єгипту вийшли у плей-офф, як і Камерун, Нігерія та ще кілька фаворитів.
Список учасників 1/8 Кубка Африки
Поєдинки цієї стадії плей-офф КАН-2024 відбудуться з 27 по 30 січня. Першість триватиме до 11 лютого, фінал проведуть на Національному стадіоні Кот-д'Івуару в Абіджані.
Усі пари 1/8
- 27.01 Нігерія — Камерун
- 27.01 Ангола — Намібія
- 28.01 Єгипет — ДР Конго
- 28.01 Екваторіальна Гвінея — Гвінея
- 29.01 Кабо-Верде — Мавританія
- 29.01 Сенегал — Кот-д'Івуар
- 30.01 Марокко — ПАР
- 30.01 Малі — Буркіна-Фасо.
Найкращим бомбардиром турніру є форвард іспанського "Інтерсіті" та збірної Екваторіальної Гвінеї Еміліо Нсуе. На його рахунку три голи.
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