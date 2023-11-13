Хабі Алонсо готовий стати новим тренером Реалу

Хабі Алонсо на чолі "Баєра". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новим головним тренером мадридського "Реалу" може стати колишній футболіст команди Хабі Алонсо. Найближчим часом "королівський клуб" розпочне попередні переговори з іспанцем.

Хабі Алонсо досяг вражаючого результату на чолі німецького "Баєра", повідомляє Marca.

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Переможець Ліги чемпіонів у складі мадридського "Реалу" Хабі Алонсо став основним кандидатом на посаду наступного тренера "королівського клубу". Нинішній наставник команди Карло Анчелотті піде з "бланкос" після того, як завершиться термін дії його контракту. Це станеться влітку наступного року.

Хабі Алонсо під час матчу Ліги Європи. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Чому "Реал" націлився на Хабі Алонсо

Угода молодого 41-річного тренера з леверкузенським "Баєром" діє до літа 2026 року. Однак "Реал" готовий заплатити німцям відпускні, щоби призначити Хабі Алонсо вже влітку 2024 року. Йдеться про суму 20 млн євро.

Хабі Алонсо працював із юнацькими командами "Реала", після чого тренував дубль "Реала Сосьєдада". З 2022 року він є головним тренером "Баєра". Нинішнього сезону "фармацевти" впевнено лідирують у Бундеслізі. Після 11 турів вони випереджають "Баварію" на два очки.

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