Хаби Алонсо готов стать новым тренером Реала

Хаби Алонсо во главе "Байера". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новым главным тренером мадридского "Реала" может стать бывший футболист команды Хаби Алонсо. В ближайшее время "королевский клуб" начнет предварительные переговоры с испанцем.

Хаби Алонсо добился впечатляющего результата во главе немецкого "Байера", сообщает Marca.

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Победитель Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" Хаби Алонсо стал основным кандидатом на пост следующего тренера "королевского клуба". Нынешний наставник команды Карло Анчелотти уйдет из "бланкос" после того, как завершится срок действия его контракта. Это произойдет летом следующего года.

Хаби Алонсо во время матча Лиги Европы. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Почему "Реал" нацелился на Хаби Алонсо

Соглашение молодого 41-летнего тренера с леверкузенским "Байером" действует до лета 2026 года. Однако "Реал" готов заплатить немцам отпускные, чтобы назначить Хаби Алонсо уже летом 2024 года. Речь идет о сумме в 20 млн евро.

Хаби Алонсо работал с юношескими командами "Реала", после чего тренировал дубль "Реала Сосьедада". С 2022 года он является главным тренером "Байера". В нынешнем сезоне "фармацевты" уверенно лидируют в Бундеслиге. После 11 туров они опережают "Баварию" на два очка.

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