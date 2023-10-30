Хабі Алонсо став рекордсменом "Баєра" на шляху до перемоги у Бундеслізі
У чемпіонаті Німеччини з футболу сенсаційно лідирує леверкузенський "Баєр". Експерти та вболівальники вважають головним героєм цієї команди її тренера Хабі Алонсо.
Іспанський наставник пропрацював у Леверкузені лише рік, але вже увійшов до історії, повідомляє Bild.
Мюнхенська "Баварія" посідає лише друге місце у турнірній таблиці Бундесліги. Лідером чемпіонату Німеччини залишається "Баєр". Команда Хабі Алонсо випереджає чинних чемпіонів на два очки, а сам тренер став рекордсменом "фармацевтів".
Досягнення Хабі Алонсо
Іспанський наставник на чолі "Баєра" здобув восьму перемогу у всіх турнірах. Це не вдавалося жодному іншому тренеру "фармацевтів" з 1979 року, коли леверкузенська команда вийшла до Бундесліги. При цьому важливо пам'ятати, що "Баєр" є лише другою командою у тренерській кар'єрі 41-річного фахівця.
Хабі Алонсо перевершив рекорд Клауса Топмеллера, разом з яким "Баєр" у сезоні 2001/2002 переміг у семи поєдинках поспіль. Минулого сезону іспанцю вже підкорялося досягнення у сім виграних матчів.
Одразу кілька європейських грандів спостерігають за розвитком кар'єри Хабі Алонсо. У співпраці з тренером зацікавлені мадридський "Реал", англійський "Ліверпуль" та мюнхенська "Баварія".
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