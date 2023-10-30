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Хаби Алонсо стал рекордсменом "Байера" на пути к победе в Бундеслиге

30 октября 2023 15:51
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Хаби Алонсо стал рекордсменом "Байера" на пути к победе в Бундеслиге
Хаби Алонсо и Амин Адли. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В чемпионате Германии по футболу сенсационно лидирует леверкузенский "Байер". Эксперты и болельщики считают главным героем этой команды ее тренера Хаби Алонсо

Испанский наставник проработал в Леверкузене всего год, но уже вошел в историю, сообщает Bild

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Мюнхенская "Бавария" занимает только второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидером чемпионата Германии остается "Байер". Команда Хаби Алонсо опережает действующих чемпионов на два очка, а сам тренер стал рекордсменом "фармацевтов". 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо во время матча. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Достижение Хаби Алонсо 

Испанский наставник во главе "Байера" одержал восьмую победу во всех турнирах. Это не удавалось ни одному другому тренеру "фармацевтов" с 1979-го года, когда леверкузенская команда вышла в Бундеслигу. При этом важно помнить, что "Байер" является всего лишь второй командой в тренерской карьере 41-летнего специалиста. 

Хаби Алонсо превзошел рекорд Клауса Топмеллера, вместе с которым "Байер" в сезоне 2001/2002 победил в семи поединках подряд. В прошлом сезоне испанцу уже покорялось достижение в семь выигранных матчей.

Сразу несколько европейских грандов наблюдают за развитием карьеры Хаби Алонсо. В сотрудничестве с тренером заинтересованы мадридский "Реал", английский "Ливерпуль" и мюнхенская "Бавария". 

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