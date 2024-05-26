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Хабі Алонсо виграв ще один трофей на чолі із Баєром — навіть вилучення на завадило

26 травня 2024 09:41
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Хабі Алонсо виграв ще один трофей на чолі із Баєром — навіть вилучення на завадило
Хабі Алонсо та "Байєр". Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Леверкузенський "Байєр" оформив золотий дубль. У фіналі Кубка Німеччини підопічні Хабі Алонсо мінімально здолали "Кайзерслаутерн".

При цьому другу частину матчу “фармацевти” грали у меншості, передає Новини. LIVE.

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Автором єдиного голу у матчі став півзахисник Граніт Джака, який забив на 16-й хвилині. Віртца аутсайдер спільними зусиллями зупинив на підступах до штрафного, але ніхто не завадив Джаці розрядити свою гармату із середньої дистанції.

З 44-ї хвилини "Баєр" грав у меншості, коли другу жовту карту отримав Оділон Коссуну.

Вдруге в історії виграли Кубок Німеччини

Таким чином "Баєр" вдруге в історії виграв Кубок Німеччини та оформив золотий дубль. Раніше підопічні Хабі Алонсо виграли Бундеслігу.

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футбол
Бундесліга
Хабі Алонсо
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