Хабі Алонсо виграв ще один трофей на чолі із Баєром — навіть вилучення на завадило
Леверкузенський "Байєр" оформив золотий дубль. У фіналі Кубка Німеччини підопічні Хабі Алонсо мінімально здолали "Кайзерслаутерн".
При цьому другу частину матчу “фармацевти” грали у меншості, передає Новини. LIVE.
Автором єдиного голу у матчі став півзахисник Граніт Джака, який забив на 16-й хвилині. Віртца аутсайдер спільними зусиллями зупинив на підступах до штрафного, але ніхто не завадив Джаці розрядити свою гармату із середньої дистанції.
З 44-ї хвилини "Баєр" грав у меншості, коли другу жовту карту отримав Оділон Коссуну.
Вдруге в історії виграли Кубок Німеччини
Таким чином "Баєр" вдруге в історії виграв Кубок Німеччини та оформив золотий дубль. Раніше підопічні Хабі Алонсо виграли Бундеслігу.
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