В Байере знают, когда Алонсо сменит Анчелотти в Реале

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Леверкузенскому "Байеру" удалось удержать своего главного тренера Хаби Алонсо еще на один сезон. При этом в клубе понимают, что специалист вскоре покинет команду.

В немецком клубе знают даже команду, которую возглавит Алонсо, сообщил портал Relevo.

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Карло Анчелотти во время поединка Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Алонсо возглавит "Реал"

По информации источника, в "Байере" считают, что Алонсо в следующее межсезонье возглавит мадридский "Реал". Между тренером и "королевским клубом" даже может быть устная договоренность.

В испанской команде хотят переманить специалиста, но после победы в чемпионате и выхода в финал Лиги чемпионов позиции нынешнего наставника Карло Анчелотти также очень крепки.

"Реал" считает, что Алонсо может сменить Анчелотти в будущем. На стороне Хаби мнение руководства клуба, которое видит в нем идеального тренера для развития молодых игроков.

Источник же отметил, что Алонсо мог бы прийти в "Реал" уже в 2024-м году, но Анчелотти выдал очень хороший сезон. Если Карло повторит его, то Хаби придется ждать лета 2026 года, когда у итальянца закончится срок действия контракта с мадридцами.

Напомним, Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

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