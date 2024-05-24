Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Байере знают, когда Алонсо сменит Анчелотти в Реале arrow

В Байере знают, когда Алонсо сменит Анчелотти в Реале

24 мая 2024 08:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В Байере знают, когда Алонсо сменит Анчелотти в Реале
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Hannah Mckay
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Леверкузенскому "Байеру" удалось удержать своего главного тренера Хаби Алонсо еще на один сезон. При этом в клубе понимают, что специалист вскоре покинет команду.

В немецком клубе знают даже команду, которую возглавит Алонсо, сообщил портал Relevo.

Читайте также:
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти во время поединка Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Алонсо возглавит "Реал"

По информации источника, в "Байере" считают, что Алонсо в следующее межсезонье возглавит мадридский "Реал". Между тренером и "королевским клубом" даже может быть устная договоренность.

В испанской команде хотят переманить специалиста, но после победы в чемпионате и выхода в финал Лиги чемпионов позиции нынешнего наставника Карло Анчелотти также очень крепки.

"Реал" считает, что Алонсо может сменить Анчелотти в будущем. На стороне Хаби мнение руководства клуба, которое видит в нем идеального тренера для развития молодых игроков.

Источник же отметил, что Алонсо мог бы прийти в "Реал" уже в 2024-м году, но Анчелотти выдал очень хороший сезон. Если Карло повторит его, то Хаби придется ждать лета 2026 года, когда у итальянца закончится срок действия контракта с мадридцами.

Напомним, Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану. 

Судаков в шаге от трансфера с "Шахтера" — детали сделки. 

"Реал" нашел замену Тони Кроосу — речь идет о звезде футбола.

Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Де Брюйне выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.

футбол
Реал Мадрид
Карло Анчелотти
Хаби Алонсо
Байер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца