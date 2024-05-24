У Байєрі знають, коли Алонсо змінить Анчелотті у Реалі

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Леверкузенському "Баєру" вдалося втримати свого головного тренера Хабі Алонсо ще на один сезон. При цьому в клубі розуміють, що фахівець незабаром покине команду.

У німецькому клубі навіть знають команду, яку очолить Алонсо, повідомив портал Relevo.

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Карло Анчелотті під час поєдинку Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Алонсо очолить "Реал"

За інформацією джерела, у "Баєрі" вважають, що Алонсо наступного міжсезоння очолить мадридський "Реал". Між тренером та "королівським клубом" навіть може бути усна домовленість.

В іспанській команді хочуть переманити фахівця, але після перемоги у чемпіонаті та виходу у фінал Ліги чемпіонів позиції нинішнього наставника Карло Анчелотті також дуже міцні.

"Реал" вважає, що Алонсо може змінити Анчелотті у майбутньому. На стороні Хабі думка керівництва клубу, яка бачить у ньому ідеального тренера для розвитку молодих гравців.

Джерело ж відзначило, що Алонсо міг би прийти до "Реалу" вже в 2024-му році, але Анчелотті видав дуже гарний сезон. Якщо Карло повторить його, то Хабі доведеться чекати до літа 2026 року, коли в італійця закінчиться термін дії контракту з мадридцями.

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

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