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У Байєрі знають, коли Алонсо змінить Анчелотті у Реалі

24 травня 2024 08:06
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Агабекян Карен
редактор
У Байєрі знають, коли Алонсо змінить Анчелотті у Реалі
Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо. Фото: Reuters/Hannah Mckay
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Леверкузенському "Баєру" вдалося втримати свого головного тренера Хабі Алонсо ще на один сезон. При цьому в клубі розуміють, що фахівець незабаром покине команду.

У німецькому клубі навіть знають команду, яку очолить Алонсо, повідомив портал Relevo.

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Карло Анчелотті
Карло Анчелотті під час поєдинку Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Алонсо очолить "Реал"

За інформацією джерела, у "Баєрі" вважають, що Алонсо наступного міжсезоння очолить мадридський "Реал". Між тренером та "королівським клубом" навіть може бути усна домовленість.

В іспанській команді хочуть переманити фахівця, але після перемоги у чемпіонаті та виходу у фінал Ліги чемпіонів позиції нинішнього наставника Карло Анчелотті також дуже міцні.

"Реал" вважає, що Алонсо може змінити Анчелотті у майбутньому. На стороні Хабі думка керівництва клубу, яка бачить у ньому ідеального тренера для розвитку молодих гравців.

Джерело ж відзначило, що Алонсо міг би прийти до "Реалу" вже в 2024-му році, але Анчелотті видав дуже гарний сезон. Якщо Карло повторить його, то Хабі доведеться чекати до літа 2026 року, коли в італійця закінчиться термін дії контракту з мадридцями.

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футбол
Реал Мадрид
Карло Анчелотті
Хабі Алонсо
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