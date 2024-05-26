Хаби Алонсо выиграл еще один трофей во главе с Байером — даже удаление не помешало

Хаби Алонсо и Байер. Фото: Reuters

Леверкузенский "Байер" оформил золотой дубль. В финале Кубка Германии подопечные Хаби Алонсо минимально одолели "Кайзерслаутерн".

При этом вторую часть матча фармацевты играли в меньшинстве, передает Новини. LIVE.

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Автором единственного гола в матче стал полузащитник Гранит Джака, забивший на 16-й минуте. Виртца аутсайдер совместными усилиями остановил на подступах к штрафной, но никто не помешал Джаке разрядить свою пушку со средней дистанции.

С 44-й минуты "Байер" играл в меньшинстве, когда вторую желтую карту получил Одилон Коссуну.

Второй раз в истории выиграли Кубок Германии

Таким образом, "Байер" во второй раз в истории выиграл Кубок Германии и оформил золотой дубль. Ранее подопечные Хаби Алонсо выиграли Бундеслигу.

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