Хаби Алонсо выиграл еще один трофей во главе с Байером — даже удаление не помешало
Леверкузенский "Байер" оформил золотой дубль. В финале Кубка Германии подопечные Хаби Алонсо минимально одолели "Кайзерслаутерн".
При этом вторую часть матча фармацевты играли в меньшинстве, передает Новини. LIVE.
Автором единственного гола в матче стал полузащитник Гранит Джака, забивший на 16-й минуте. Виртца аутсайдер совместными усилиями остановил на подступах к штрафной, но никто не помешал Джаке разрядить свою пушку со средней дистанции.
С 44-й минуты "Байер" играл в меньшинстве, когда вторую желтую карту получил Одилон Коссуну.
Второй раз в истории выиграли Кубок Германии
Таким образом, "Байер" во второй раз в истории выиграл Кубок Германии и оформил золотой дубль. Ранее подопечные Хаби Алонсо выиграли Бундеслигу.
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