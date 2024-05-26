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Хаби Алонсо выиграл еще один трофей во главе с Байером — даже удаление не помешало

26 мая 2024 09:41
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Хаби Алонсо выиграл еще один трофей во главе с Байером — даже удаление не помешало
Хаби Алонсо и Байер. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Леверкузенский "Байер" оформил золотой дубль. В финале Кубка Германии подопечные Хаби Алонсо минимально одолели "Кайзерслаутерн".

При этом вторую часть матча фармацевты играли в меньшинстве, передает Новини. LIVE.

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Автором единственного гола в матче стал полузащитник Гранит Джака, забивший на 16-й минуте. Виртца аутсайдер совместными усилиями остановил на подступах к штрафной, но никто не помешал Джаке разрядить свою пушку со средней дистанции.

С 44-й минуты "Байер" играл в меньшинстве, когда вторую желтую карту получил Одилон Коссуну.

Второй раз в истории выиграли Кубок Германии

Таким образом, "Байер" во второй раз в истории выиграл Кубок Германии и оформил золотой дубль. Ранее подопечные Хаби Алонсо выиграли Бундеслигу.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

футбол
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