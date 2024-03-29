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Хабі Алонсо залучає 16-річного українця до тренування з основою Баєра

29 березня 2024 22:02
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Агабекян Карен
редактор
Хабі Алонсо залучає 16-річного українця до тренування з основою Баєра
Український форвард Артем Степанов. Фото: "Баєр"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У леверкузенському "Баєрі" головний тренер Хабі Алонсо вирішив залишитись ще на рік. Водночас він близький, щоб розкрити талант молодого українського футболіста.

До тренувань із основою "Баєра" Алонсо залучає українського форварда Артема Степанова, про що повідомив "Футбол 24".

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Хабі Алонсо
Хабі Алонсо на чолі "Баєра". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Алонсо довіряє молодим

16-річний форвард не вперше залучається до тренувань із основною командою. До того ж, він уже грав за неї в товариському матчі.

Степанов у "Баєрі" виступає за команду U-17. Цього сезону український гравець у 19 матчах забив 13 м'ячів і зробив один асист. До того ж він провів один безрезультативний матч за U-19.

У "Баєрі" вірять у Степанова та мають з ним довгостроковий контракт, термін дії якого завершиться в червні 2027 року.

У складі збірної України U-17 Степанов провів шість матчів та забив у них шість м'ячів.

У поточному сезоні "Баєр" займає перше місце в турнірній таблиці і на 10 очок випереджає "Баварію", що йде другою.

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футбол
Хабі Алонсо
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Артем Степанов

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