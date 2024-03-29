Хабі Алонсо залучає 16-річного українця до тренування з основою Баєра

Український форвард Артем Степанов. Фото: "Баєр"

У леверкузенському "Баєрі" головний тренер Хабі Алонсо вирішив залишитись ще на рік. Водночас він близький, щоб розкрити талант молодого українського футболіста.

До тренувань із основою "Баєра" Алонсо залучає українського форварда Артема Степанова, про що повідомив "Футбол 24".

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Алонсо довіряє молодим

16-річний форвард не вперше залучається до тренувань із основною командою. До того ж, він уже грав за неї в товариському матчі.

Степанов у "Баєрі" виступає за команду U-17. Цього сезону український гравець у 19 матчах забив 13 м'ячів і зробив один асист. До того ж він провів один безрезультативний матч за U-19.

У "Баєрі" вірять у Степанова та мають з ним довгостроковий контракт, термін дії якого завершиться в червні 2027 року.

У складі збірної України U-17 Степанов провів шість матчів та забив у них шість м'ячів.

У поточному сезоні "Баєр" займає перше місце в турнірній таблиці і на 10 очок випереджає "Баварію", що йде другою.

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