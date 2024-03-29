Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відомо, хто очолить Ліверпуль після відмови Хабі Алонсо arrow

Відомо, хто очолить Ліверпуль після відмови Хабі Алонсо

29 березня 2024 11:47
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Відомо, хто очолить Ліверпуль після відмови Хабі Алонсо
Хабі Алонсо в Леверкузені. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Ліверпуль" влітку залишиться без головного тренера, оскільки Юрген Клопп вирішив змінити чемпіонат. Через ситуацію в клубі почали активно шукати нового наставника.

Головним претендентом на тренерський місток був наставник леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо. Однак іспанець вирішив ще на рік залишитися у Німеччині, повідомило The Times.

Читайте також:

Кого хоче запросити "Ліверпуль"

Після відмови Алонсо в "Ліверпулі" звернулися до другого номера у списку можливих кандидатів — головного тренера лісабонського "Спортінга" Рубена Аморіма.

Рубен Аморім
Рубен Аморім очолить "Ліверпуль". Фото: IMAGO/Maciej Rogowski

Португальський фахівець працює у "Спортінгу" з 2020 року і допоміг команді виграти титул чемпіона країни.

Цікаво, що після Аморіма у списку значиться Роберто Де Дзербі, який зараз працює у "Брайтоні".

У турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" йде на другому місці й лише за різницею забитих та пропущених м'ячів поступається "Арсеналу". На один бал від них відстає "Манчестер Сіті".

"Брайтон" з Де Дзербі йде на восьмому місці, відстаючи на 22 бали від "Ліверпуля".

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Бражко може перейти в іспанський клуб — "Динамо" отримає запит щодо гравця. 

Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.

У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України.

Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії.

Ліверпуль
Юрген Клопп
Хабі Алонсо
Рубен Аморім

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ