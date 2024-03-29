Відомо, хто очолить Ліверпуль після відмови Хабі Алонсо

Хабі Алонсо в Леверкузені. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

"Ліверпуль" влітку залишиться без головного тренера, оскільки Юрген Клопп вирішив змінити чемпіонат. Через ситуацію в клубі почали активно шукати нового наставника.

Головним претендентом на тренерський місток був наставник леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо. Однак іспанець вирішив ще на рік залишитися у Німеччині, повідомило The Times.

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Після відмови Алонсо в "Ліверпулі" звернулися до другого номера у списку можливих кандидатів — головного тренера лісабонського "Спортінга" Рубена Аморіма.

Рубен Аморім очолить "Ліверпуль". Фото: IMAGO/Maciej Rogowski

Португальський фахівець працює у "Спортінгу" з 2020 року і допоміг команді виграти титул чемпіона країни.

Цікаво, що після Аморіма у списку значиться Роберто Де Дзербі, який зараз працює у "Брайтоні".

У турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" йде на другому місці й лише за різницею забитих та пропущених м'ячів поступається "Арсеналу". На один бал від них відстає "Манчестер Сіті".

"Брайтон" з Де Дзербі йде на восьмому місці, відстаючи на 22 бали від "Ліверпуля".

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