Известно, кто возглавит Ливерпуль после отказа Хаби Алонсо

Хаби Алонсо в Леверкузене. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

"Ливерпуль" летом останется без главного тренера, поскольку Юрген Клопп решил сменить чемпионат. Из-за возникшей ситуации в клубе начали активно искать нового наставника.

Главным претендентом на тренерский мостик был наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо. Однако испанец решил еще на год остаться в Германии, сообщило The Times.

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После отказа Алонсо в "Ливерпуле" обратились ко второму номеру в списке возможных кандидатов — главном тренере лиссабонского "Спортинга" Рубену Амориму.

Рубен Аморим возглавит "Ливерпуль". Фото: IMAGO/Maciej Rogowski

Португальский специалист работает в "Спортинге" с 2020 года и помог команде выиграть титул чемпиона страны.

Интересно, что после Аморима в списке значится Роберто Де Дзерби, который сейчас работает в "Брайтоне".

В турнирной таблице Английской премьер-лиги "Ливерпуль" идет на втором месте и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступает "Арсеналу". На один балл от них отстает "Манчестер Сити".

"Брайтон" с Де Дзерби идет на восьмом месте, отставая на 22 балла от "Ливерпуля".

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