Известно, кто возглавит Ливерпуль после отказа Хаби Алонсо
"Ливерпуль" летом останется без главного тренера, поскольку Юрген Клопп решил сменить чемпионат. Из-за возникшей ситуации в клубе начали активно искать нового наставника.
Главным претендентом на тренерский мостик был наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо. Однако испанец решил еще на год остаться в Германии, сообщило The Times.
Кого хочет пригласить "Ливерпуль"
После отказа Алонсо в "Ливерпуле" обратились ко второму номеру в списке возможных кандидатов — главном тренере лиссабонского "Спортинга" Рубену Амориму.
Португальский специалист работает в "Спортинге" с 2020 года и помог команде выиграть титул чемпиона страны.
Интересно, что после Аморима в списке значится Роберто Де Дзерби, который сейчас работает в "Брайтоне".
В турнирной таблице Английской премьер-лиги "Ливерпуль" идет на втором месте и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступает "Арсеналу". На один балл от них отстает "Манчестер Сити".
"Брайтон" с Де Дзерби идет на восьмом месте, отставая на 22 балла от "Ливерпуля".
Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.
Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку.
Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.
В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.
Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.
Читайте Новини.LIVE!