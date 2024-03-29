Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известно, кто возглавит Ливерпуль после отказа Хаби Алонсо arrow

Известно, кто возглавит Ливерпуль после отказа Хаби Алонсо

29 марта 2024 11:47
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Известно, кто возглавит Ливерпуль после отказа Хаби Алонсо
Хаби Алонсо в Леверкузене. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Ливерпуль" летом останется без главного тренера, поскольку Юрген Клопп решил сменить чемпионат. Из-за возникшей ситуации в клубе начали активно искать нового наставника.

Главным претендентом на тренерский мостик был наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо. Однако испанец решил еще на год остаться в Германии, сообщило The Times.

Читайте также:

Кого хочет пригласить "Ливерпуль"

После отказа Алонсо в "Ливерпуле" обратились ко второму номеру в списке возможных кандидатов — главном тренере лиссабонского "Спортинга" Рубену Амориму.

Рубен Аморим
Рубен Аморим возглавит "Ливерпуль". Фото: IMAGO/Maciej Rogowski

Португальский специалист работает в "Спортинге" с 2020 года и помог команде выиграть титул чемпиона страны.

Интересно, что после Аморима в списке значится Роберто Де Дзерби, который сейчас работает в "Брайтоне".

В турнирной таблице Английской премьер-лиги "Ливерпуль" идет на втором месте и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступает "Арсеналу". На один балл от них отстает "Манчестер Сити".

"Брайтон" с Де Дзерби идет на восьмом месте, отставая на 22 балла от "Ливерпуля".

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.

Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку.

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.

Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

Ливерпуль
Юрген Клопп
Хаби Алонсо
Рубен Аморим

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ