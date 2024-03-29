Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ​​​​​​​Хаби Алонсо привлекает 16-летнего украинца к тренировке с основой Байера arrow

​​​​​​​Хаби Алонсо привлекает 16-летнего украинца к тренировке с основой Байера

29 марта 2024 22:02
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Хаби Алонсо привлекает 16-летнего украинца к тренировке с основой Байера
Украинский форвард Артем Степанов. Фото: "Байер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В леверкузенском "Байере" главный тренер Хаби Алонсо решил остаться еще на год. В это же время он близок, чтобы раскрыть талант молодого украинского футболиста.

К тренировкам с основой "Байера" Алонсо привлекает украинского форварда Артема Степанова, о чем сообщил "Футбол 24".

Читайте также:
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо во главе "Байера". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Алонсо доверяет молодым

16-летний форвард не впервые привлекается к тренировкам с основной командой. К тому же он уже играл за нее в товарищеском матче.

Степанов в "Байере" выступает за команду U-17. В текущем сезоне украинский игрок в 19 матчах забил 13 мячей и сделал один ассист. К тому же он провел один безрезультативный матч за U-19.

В "Байере" верят в Степанова и имеют с ним олгосрочный контракт, срок действия которого завершится и июне 2027 года.

В составе сборной Украины U-17 Степанов провел шесть матчей и забил в них шесть мячей.

В текущем сезоне "Байер" занимает первое место в турнирной таблице и на 10 очков опережает идущую второй "Баварию".

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера. 

Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку. 

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

футбол
Хаби Алонсо
Байер
Артем Степанов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом