​​​​​​​Хаби Алонсо привлекает 16-летнего украинца к тренировке с основой Байера

Украинский форвард Артем Степанов. Фото: "Байер"

В леверкузенском "Байере" главный тренер Хаби Алонсо решил остаться еще на год. В это же время он близок, чтобы раскрыть талант молодого украинского футболиста.

К тренировкам с основой "Байера" Алонсо привлекает украинского форварда Артема Степанова, о чем сообщил "Футбол 24".

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Алонсо доверяет молодым

16-летний форвард не впервые привлекается к тренировкам с основной командой. К тому же он уже играл за нее в товарищеском матче.

Степанов в "Байере" выступает за команду U-17. В текущем сезоне украинский игрок в 19 матчах забил 13 мячей и сделал один ассист. К тому же он провел один безрезультативный матч за U-19.

В "Байере" верят в Степанова и имеют с ним олгосрочный контракт, срок действия которого завершится и июне 2027 года.

В составе сборной Украины U-17 Степанов провел шесть матчей и забил в них шесть мячей.

В текущем сезоне "Байер" занимает первое место в турнирной таблице и на 10 очков опережает идущую второй "Баварию".

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