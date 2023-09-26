Хачеріді знайшов нову команду: що відомо

Євген Хачеріді у Греції. Фото: пресслужба ПАОК

Колишній захисник збірної України та київського "Динамо" Євген Хачеріді підписав контракт із "Штурмом" з Іванкова. Президент аматорського клубу Ігор Наконечний розкрив деталі запрошення відомого у минулому гравця.

Хачеріді не готовий завершити футбольну кар'єру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

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Вихованець "Мелітополя" Євген Хачеріді вважався одним із найталановитіших футболістів свого покоління. Проте йому не вдалося повністю реалізувати свій талант. 36-річний захисник найближчим часом дебютує за аматорський клуб із Київської області.

Хачеріді у грі за збірну України. Фото: УНІАН

Хачеріді у "Штурмі"

Після виходу з київського "Динамо" у 2018 році Євген Хачеріді виступав за грецький ПАОК та білоруський клуб "Динамо-Берестя". У вересні 2023 року він підписав контракт зі скромним "Штурмом". Президент клубу заявив, що переговори з Хачеріді пройшли успішно, тому що Євген поки що не готовий завершувати кар'єру.

"Йому ще хочеться побігати. У складі "Штурму" виступає багато друзів Хачеріді, тому пропозиція зацікавила Євгена. З нашим головним тренером Володимиром Бондаренком він грає у збірній ветеранів, добре знайомий з Лисенком та Погорілим", — розповів Ігор Наконечний.

Хачеріді вже активно тренується у складі "Штурму" і найближчим часом дебютує за цю команду. Найімовірніше, Євген вийде на поле вже наступного тижня. У команді з Іванкова впевнені, що колишній захисник збірної України допоможе "Штурму" налагодити гру в обороні.

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