Хачериди нашел новую команду: что известно
Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Евгений Хачериди подписал контракт со "Штурмом" из Иванкова. Президент любительского клуба Игорь Наконечный раскрыл детали приглашения известного в прошлом игрока.
Хачериди не готов завершить футбольную карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".
Воспитанник "Мелитополя" Евгений Хачериди считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Однако ему так и не удалось полностью реализовать свой талант. 36-летний защитник в ближайшее время дебютирует за любительский клуб из Киевской области.
Хачериди в "Штурме"
После ухода из киевского "Динамо" в 2018 году Евгений Хачериди выступал за греческий ПАОК и белорусский клуб "Динамо-Берестя". В сентябре 2023 года он подписал контракт со скромным "Штурмом". Президент клуба заявил, что переговоры с Хачериди прошли успешно, потому что Евгений пока не готов завершать карьеру.
"Ему еще хочется побегать. В составе "Штурма" выступает много друзей Хачериди, поэтому предложение заинтересовало Евгения. С нашим главным тренером Владимиром Бондаренко он играет в сборной ветеранов, хорошо знаком с Лысенко и Погорелым", — рассказал Игорь Наконечный.
Хачериди уже активно тренируется в составе "Штурма" и в ближайшее время дебютирует за эту команду. Скорее всего, Евгений выйдет на поле уже на следующей неделе. В команде из Иванкова уверены, что бывший защитник сборной Украины поможет "Штурму" наладить игру в обороне.
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