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Хачериди нашел новую команду: что известно

26 сентября 2023 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хачериди нашел новую команду: что известно
Евгений Хачериди в Греции. Фото: пресс-служба ПАОКа
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Евгений Хачериди подписал контракт со "Штурмом" из Иванкова. Президент любительского клуба Игорь Наконечный раскрыл детали приглашения известного в прошлом игрока. 

Хачериди не готов завершить футбольную карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

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Воспитанник "Мелитополя" Евгений Хачериди считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Однако ему так и не удалось полностью реализовать свой талант. 36-летний защитник в ближайшее время дебютирует за любительский клуб из Киевской области. 

Евгений Хачериди
Хачериди в игре за сборную Украины. Фото: УНИАН

Хачериди в "Штурме" 

После ухода из киевского "Динамо" в 2018 году Евгений Хачериди выступал за греческий ПАОК и белорусский клуб "Динамо-Берестя". В сентябре 2023 года он подписал контракт со скромным "Штурмом". Президент клуба заявил, что переговоры с Хачериди прошли успешно, потому что Евгений пока не готов завершать карьеру. 

"Ему еще хочется побегать. В составе "Штурма" выступает много друзей Хачериди, поэтому предложение заинтересовало Евгения. С нашим главным тренером Владимиром Бондаренко он играет в сборной ветеранов, хорошо знаком с Лысенко и Погорелым", — рассказал Игорь Наконечный. 

Хачериди уже активно тренируется в составе "Штурма" и в ближайшее время дебютирует за эту команду. Скорее всего, Евгений выйдет на поле уже на следующей неделе. В команде из Иванкова уверены, что бывший защитник сборной Украины поможет "Штурму" наладить игру в обороне. 

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