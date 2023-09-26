Хачериди нашел новую команду: что известно

Евгений Хачериди в Греции. Фото: пресс-служба ПАОКа

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Евгений Хачериди подписал контракт со "Штурмом" из Иванкова. Президент любительского клуба Игорь Наконечный раскрыл детали приглашения известного в прошлом игрока.

Хачериди не готов завершить футбольную карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Читайте также:

Воспитанник "Мелитополя" Евгений Хачериди считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Однако ему так и не удалось полностью реализовать свой талант. 36-летний защитник в ближайшее время дебютирует за любительский клуб из Киевской области.

Хачериди в игре за сборную Украины. Фото: УНИАН

Хачериди в "Штурме"

После ухода из киевского "Динамо" в 2018 году Евгений Хачериди выступал за греческий ПАОК и белорусский клуб "Динамо-Берестя". В сентябре 2023 года он подписал контракт со скромным "Штурмом". Президент клуба заявил, что переговоры с Хачериди прошли успешно, потому что Евгений пока не готов завершать карьеру.

"Ему еще хочется побегать. В составе "Штурма" выступает много друзей Хачериди, поэтому предложение заинтересовало Евгения. С нашим главным тренером Владимиром Бондаренко он играет в сборной ветеранов, хорошо знаком с Лысенко и Погорелым", — рассказал Игорь Наконечный.

Хачериди уже активно тренируется в составе "Штурма" и в ближайшее время дебютирует за эту команду. Скорее всего, Евгений выйдет на поле уже на следующей неделе. В команде из Иванкова уверены, что бывший защитник сборной Украины поможет "Штурму" наладить игру в обороне.

Напомним, Довбиком интересуется английский клуб: стоит ли ожидать трансфер.

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

Судаков пойдет по пути Мудрика: хавбек "Шахтера" заинтересовал клуб из АПЛ.

Луческу приглашают в Турцию: кто возглавит "Динамо".

Стало известно, какой город примет Суперкубок УЕФА-2024: это возле Украины.