Хакімі назвав перевагу ПСЖ у протистоянні з Боруссією

Ашраф Хакімі та Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Захисник французького "ПСЖ" Ашраф Хакімі зробив прогноз на перший півфінал Ліги чемпіонів, у якому його команда зустрінеться з "Боруссією". Марокканський футболіст упевнений, що чемпіони Франції не програють у Німеччині.

Хакімі назвав причини, які допоможуть "ПСЖ" вийти у фінал Ліги чемпіонів, повідомляє L'Equipe.

Читайте також:

У середу, 1 травня, "Боруссія" прийме у Дортмунді французький "ПСЖ". Підопічних Луїса Енріке називають фаворитами протистояння. Ашраф Хакімі пояснив, чому цей прогноз є обґрунтованим.

Справа не лише у Мбаппе

Марокканський захисник "ПСЖ" назвав перемогу в Лізі чемпіонів головним завданням команди не лише цього сезону, а й останніми роками. Хакімі мріє завершити сезон перемогою у декількох турнірах, але саме ЛЧ є головним із них для всіх футболістів паризького клубу.

"Ми дуже мотивовані. Команда весь сезон, усі останні роки йшла до цієї мети. Ми надто близькі, щоб упустити такий шанс. У нас є Мбаппе, але "ПСЖ" сильний завдяки командній грі. І це необхідно продемонструвати знову, як ми зробили це. у протистоянні з "Барселоною", — заявив Хакімі.

Гравці "ПСЖ" святкують перемогу. Фото: Reuters/Juan Medina

Захисник запевнив, що "ПСЖ" не боїться тиску вболівальників у Дортмунді. Марокканець запевнив, що французька команда отримує насолоду від вирішення складних завдань.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" після Євро-2024 — ним цікавляться два топклуби.

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.