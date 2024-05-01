Хакими назвал преимущество ПСЖ в противостоянии с Боруссией
Защитник французского "ПСЖ" Ашраф Хакими сделал прогноз на первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с "Боруссией". Марокканский футболист уверен, что чемпионы Франции не проиграют в Германии.
Хакими назвал причины, которые помогут "ПСЖ" выйти в финал Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe.
В среду, 1 мая, "Боруссия" примет в Дортмунде французский "ПСЖ". Подопечных Луиса Энрике называют фаворитами противостояния. Ашраф Хакими объяснил, почему этот прогноз является обоснованным.
Дело не только в Мбаппе
Марокканский защитник "ПСЖ" назвал победу в Лиге чемпионов главной задачей команды не только в этом сезоне, но и в последние годы. Хакими мечтает завершить сезон победой в нескольких турнирах, но именно ЛЧ является главным из них для всех футболистов парижского клуба.
"Мы очень мотивированы. Команда весь сезон, все последние годы шла к этой цели. Мы слишком близки, чтобы упустить такой шанс. У нас есть Мбаппе, но "ПСЖ" силен благодаря командной игре. И это необходимо продемонстрировать снова, как мы сделали это в противостоянии с "Барселоной", — заявил Хакими.
Защитник заверил, что "ПСЖ" не боится давления болельщиков в Дортмунде. Марокканец заверил, что французская команда получает удовольствие от решения сложных задач.
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