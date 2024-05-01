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Хакими назвал преимущество ПСЖ в противостоянии с Боруссией

1 мая 2024 19:01
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Хакими назвал преимущество ПСЖ в противостоянии с Боруссией
Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник французского "ПСЖ" Ашраф Хакими сделал прогноз на первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с "Боруссией". Марокканский футболист уверен, что чемпионы Франции не проиграют в Германии. 

Хакими назвал причины, которые помогут "ПСЖ" выйти в финал Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe

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В среду, 1 мая, "Боруссия" примет в Дортмунде французский "ПСЖ". Подопечных Луиса Энрике называют фаворитами противостояния. Ашраф Хакими объяснил, почему этот прогноз является обоснованным. 

Дело не только в Мбаппе 

Марокканский защитник "ПСЖ" назвал победу в Лиге чемпионов главной задачей команды не только в этом сезоне, но и в последние годы. Хакими мечтает завершить сезон победой в нескольких турнирах, но именно ЛЧ является главным из них для всех футболистов парижского клуба. 

"Мы очень мотивированы. Команда весь сезон, все последние годы шла к этой цели. Мы слишком близки, чтобы упустить такой шанс. У нас есть Мбаппе, но "ПСЖ" силен благодаря командной игре. И это необходимо продемонстрировать снова, как мы сделали это в противостоянии с "Барселоной", — заявил Хакими.

ПСЖ готовится к матчу с Боруссией
Игроки "ПСЖ" празднуют победу. Фото: Reuters/Juan Medina

Защитник заверил, что "ПСЖ" не боится давления болельщиков в Дортмунде. Марокканец заверил, что французская команда получает удовольствие от решения сложных задач. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

спорт
футбол
Лига чемпионов
ПСЖ
Ашраф Хакими

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