Мбаппе и Луис Энрике поделились ожиданиями от матча с Боруссией
Французский "ПСЖ" прибыл в немецкий Дортмунд на первый полуфинал Лиги чемпионов с местной "Боруссией". Парижская команда настраивается на сложное, но успешное для себя противостояние.
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал сильные стороны своей команды перед важной игрой, сообщает Le Parisien.
В среду, 1 мая, состоится первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором "Боруссия" примет в Дортмунде "ПСЖ". Главный тренер французской команды Луис Энрике рассказал, как сыграет его команда на одном из самых негостеприимных стадионов Европы.
Что Луис Энрике сказал о матче
Тренер "ПСЖ" не боится давления, которое немецкие болельщики окажут на его подопечных. Он с нетерпением ждет "шикарное шоу", которое считает проверкой на прочность для "ПСЖ".
"Мы все еще полны надежд и хотим завоевать четыре трофея в этом сезоне. Мы воспринимаем предстоящий матч не как угрозу, а как возможность чему-то научиться, стать сильнее. Я не сомневаюсь в своих парнях. Мы строим такой проект, который громко заявит о себе в Европе", — заявил Луис Энрике.
Надежды Килиана Мбаппе
Форвард "ПСЖ" и сборной Франции был более сдержан в оценке силы своей команды. Мбаппе заявил, что думает только о матче с "Боруссией" и готовится к нему, как к финалу.
"Есть только ближайший поединок. Мы хорошо изучили соперника и с интересом ждет стартовый свисток арбитра. С уважением относимся к "Боруссии", но настраиваемся на победу", — рассказал Мбаппе.
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