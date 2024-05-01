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Мбаппе и Луис Энрике поделились ожиданиями от матча с Боруссией

1 мая 2024 09:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе и Луис Энрике поделились ожиданиями от матча с Боруссией
Тренер Луис Энрике доволен игрой "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" прибыл в немецкий Дортмунд на первый полуфинал Лиги чемпионов с местной "Боруссией". Парижская команда настраивается на сложное, но успешное для себя противостояние. 

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал сильные стороны своей команды перед важной игрой, сообщает Le Parisien

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В среду, 1 мая, состоится первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором "Боруссия" примет в Дортмунде "ПСЖ". Главный тренер французской команды Луис Энрике рассказал, как сыграет его команда на одном из самых негостеприимных стадионов Европы. 

Килиан Мбаппе готовится к матчу с Боруссией
Килиан Мбаппе с игроками "ПСЖ" на тренировке. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Что Луис Энрике сказал о матче 

Тренер "ПСЖ" не боится давления, которое немецкие болельщики окажут на его подопечных. Он с нетерпением ждет "шикарное шоу", которое считает проверкой на прочность для "ПСЖ". 

"Мы все еще полны надежд и хотим завоевать четыре трофея в этом сезоне. Мы воспринимаем предстоящий матч не как угрозу, а как возможность чему-то научиться, стать сильнее. Я не сомневаюсь в своих парнях. Мы строим такой проект, который громко заявит о себе в Европе", — заявил Луис Энрике. 

Килиан Мбаппе
Форвард Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Надежды Килиана Мбаппе 

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции был более сдержан в оценке силы своей команды. Мбаппе заявил, что думает только о матче с "Боруссией" и готовится к нему, как к финалу. 

"Есть только ближайший поединок. Мы хорошо изучили соперника и с интересом ждет стартовый свисток арбитра. С уважением относимся к "Боруссии", но настраиваемся на победу", — рассказал Мбаппе. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Боруссия Дортмунд
Луис Энрике

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