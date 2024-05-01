Мбаппе и Луис Энрике поделились ожиданиями от матча с Боруссией

Тренер Луис Энрике доволен игрой "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Французский "ПСЖ" прибыл в немецкий Дортмунд на первый полуфинал Лиги чемпионов с местной "Боруссией". Парижская команда настраивается на сложное, но успешное для себя противостояние.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал сильные стороны своей команды перед важной игрой, сообщает Le Parisien.

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В среду, 1 мая, состоится первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором "Боруссия" примет в Дортмунде "ПСЖ". Главный тренер французской команды Луис Энрике рассказал, как сыграет его команда на одном из самых негостеприимных стадионов Европы.

Килиан Мбаппе с игроками "ПСЖ" на тренировке. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Что Луис Энрике сказал о матче

Тренер "ПСЖ" не боится давления, которое немецкие болельщики окажут на его подопечных. Он с нетерпением ждет "шикарное шоу", которое считает проверкой на прочность для "ПСЖ".

"Мы все еще полны надежд и хотим завоевать четыре трофея в этом сезоне. Мы воспринимаем предстоящий матч не как угрозу, а как возможность чему-то научиться, стать сильнее. Я не сомневаюсь в своих парнях. Мы строим такой проект, который громко заявит о себе в Европе", — заявил Луис Энрике.

Форвард Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Надежды Килиана Мбаппе

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции был более сдержан в оценке силы своей команды. Мбаппе заявил, что думает только о матче с "Боруссией" и готовится к нему, как к финалу.

"Есть только ближайший поединок. Мы хорошо изучили соперника и с интересом ждет стартовый свисток арбитра. С уважением относимся к "Боруссии", но настраиваемся на победу", — рассказал Мбаппе.

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