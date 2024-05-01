Мбаппе та Луїс Енріке поділилися очікуваннями від матчу з Боруссією

Тренер Луїс Енріке задоволений грою "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Французький "ПСЖ" прибув до німецького Дортмунда на перший півфінал Ліги чемпіонів з місцевою "Боруссією". Паризька команда налаштовується на складний двобій, але жадає перемоги.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке назвав сильні сторони своєї команди перед важливою грою, повідомляє Le Parisien.

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У середу, 1 травня, відбудеться перший півфінал Ліги чемпіонів, у якому "Боруссія" прийме у Дортмунді "ПСЖ". Головний тренер французької команди Луїс Енріке розповів, як зіграє його команда на одному з найвідоміших стадіонів Європи.

Кіліан Мбаппе з гравцями "ПСЖ" на тренуванні. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Що Луїс Енріке сказав про матч

Тренер "ПСЖ" не боїться тиску, який німецькі вболівальники спричинять на його підопічних. Він з нетерпінням чекає на "шикарне шоу", яке вважає перевіркою на міцність для "ПСЖ".

"Ми все ще сповнені надій і хочемо завоювати чотири трофеї цього сезону. Ми сприймаємо майбутній матч не як загрозу, а як можливість чомусь навчитися, стати сильнішими. Я не сумніваюся у своїх хлопцях. Ми будуємо такий проєкт, який голосно заявить про собі в Європі", — заявив Луїс Енріке.

Форвард Кіліан Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Надії Кіліана Мбаппе

Форвард "ПСЖ" та збірної Франції був більш стриманий в оцінці сили своєї команди. Мбаппе заявив, що думає лише про матч із "Боруссією" і готується до нього, як до фіналу.

"Є лише найближчий поєдинок. Ми добре вивчили суперника і з цікавістю чекає на стартовий свисток арбітра. З повагою ставимося до "Боруссії", але налаштовуємося на перемогу", — розповів Мбаппе.

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