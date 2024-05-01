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Мбаппе та Луїс Енріке поділилися очікуваннями від матчу з Боруссією

1 травня 2024 09:48
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Мбаппе та Луїс Енріке поділилися очікуваннями від матчу з Боруссією
Тренер Луїс Енріке задоволений грою "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "ПСЖ" прибув до німецького Дортмунда на перший півфінал Ліги чемпіонів з місцевою "Боруссією". Паризька команда налаштовується на складний двобій, але жадає перемоги.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке назвав сильні сторони своєї команди перед важливою грою, повідомляє Le Parisien.

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У середу, 1 травня, відбудеться перший півфінал Ліги чемпіонів, у якому "Боруссія" прийме у Дортмунді "ПСЖ". Головний тренер французької команди Луїс Енріке розповів, як зіграє його команда на одному з найвідоміших стадіонів Європи.

Кіліан Мбаппе готується до матчу з Боруссією
Кіліан Мбаппе з гравцями "ПСЖ" на тренуванні. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Що Луїс Енріке сказав про матч

Тренер "ПСЖ" не боїться тиску, який німецькі вболівальники спричинять на його підопічних. Він з нетерпінням чекає на "шикарне шоу", яке вважає перевіркою на міцність для "ПСЖ".

"Ми все ще сповнені надій і хочемо завоювати чотири трофеї цього сезону. Ми сприймаємо майбутній матч не як загрозу, а як можливість чомусь навчитися, стати сильнішими. Я не сумніваюся у своїх хлопцях. Ми будуємо такий проєкт, який голосно заявить про собі в Європі", — заявив Луїс Енріке.

Кіліан Мбаппе
Форвард Кіліан Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Надії Кіліана Мбаппе

Форвард "ПСЖ" та збірної Франції був більш стриманий в оцінці сили своєї команди. Мбаппе заявив, що думає лише про матч із "Боруссією" і готується до нього, як до фіналу.

"Є лише найближчий поєдинок. Ми добре вивчили суперника і з цікавістю чекає на стартовий свисток арбітра. З повагою ставимося до "Боруссії", але налаштовуємося на перемогу", — розповів Мбаппе.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Боруссія Дортмунд
Луіс Енріке

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