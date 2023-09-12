Халеп дискваліфіковано: за що покарали експершу ракетку світу

Сімона Халеп у поєдинку проти Дар'ї Снігур на US Open-2022. Фото: Reuters/Kenneth Ferris

Відому румунську тенісистку Сімону Халеп дискваліфікували на чотири роки. Спортсменка не зможе вийти на корт до 2026 року.

Незалежний трибунал довів, що Халеп порушила одразу кілька антидопінгових правил, повідомляє Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA).

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Сімоні Халеп було висунуто звинувачення у використанні забороненої речовини під час Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open). Йдеться про роксадустат — ліки, які стимулюють вироблення гемоглобіну. Воно може бути використане як засіб боротьби з нирковою недостатністю, але також вважається допінгом у спорті.

Сімона Халеп після перемоги на Вімблдоні. Фото: Reuters/Kenneth Ferris

Як покарали Халеп

Колишня перша ракетка світу не внесла роксадустат до списку препаратів, які необхідні для підтримки здоров'я перед турніром. У результаті 31-річну спортсменку дискваліфікували терміном на чотири роки.

Переможниця Ролан Гаррос-2018 та Вімблдону-2019 була тимчасово відсторонена від великого спорту ще восени минулого року. Тепер вийшла ухвала, що її покарання набуло чинності саме у жовтні 2022 року. Воно триватиме рівно чотири роки.

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