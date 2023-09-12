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Халеп дисквалифицирована: за что наказали экс-первую ракетку мира

12 сентября 2023 20:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Халеп дисквалифицирована: за что наказали экс-первую ракетку мира
Симона Халеп в поединке против Дарьи Снигур на US Open-2022. Фото: Reuters/Kenneth Ferris
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известную румынскую теннисистку Симону Халеп дисквалифицировали на четыре года. Спортсменка не сможет выйти на корт до 2026 года. 

Независимый трибунал доказал, что Халеп нарушила сразу несколько антидопинговых правил, сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). 

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Симоне Халеп были предъявлены обвинения в использовании запрещенного вещества во время Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Речь идет о роксадустате — лекарстве, которое стимулирует выработку гемоглобина. Оно может быть использовано как средство борьбы с почечной недостаточностью, но также считается допингом в спорте. 

Симона Халеп
Симона Халеп после победы на Уимблдоне. Фото: Reuters/Kenneth Ferris

Как наказали Халеп

Бывшая первая ракетка мира не внесла роксадустат в список препаратов, который необходимы ей для поддержания здоровья перед турниром. В итоге 31-летняя спортсменка была дисквалифицирована сроком на четыре года. 

Победительница Ролан Гаррос-2018 и Уимблдона-2019 была временно отстранена от большого спорта еще осенью прошлого года. Теперь вышло постановление, что ее наказание вступило в силу именно в октябре 2022 года. Оно продлится ровно четыре года.  

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