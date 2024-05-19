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Харлан перед Олімпіадою перемогла у престижному міжнародному турнірі

19 травня 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Харлан перед Олімпіадою перемогла у престижному міжнародному турнірі
Ольга Харлан після поєдинку. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українські шаблістки зуміли здобути вольову перемогу на Кубку Світу з фехтування. Лідер національної команди Ольга Харлан зробила вирішальний внесок у цей успіх.

Збірна України послідовно взяла гору над усіма суперницями, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан
Ольга Харлан під час атаки. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Вольова перемога збірної України

Національна команда розпочала шлях на Кубку Світу з перемоги над Алжиром (45:35), після чого здолала суперниць із США (45:38). У півфіналі українки взяли гору над Францією на чолі із Сарою Бальцер (45:38). Фінальне протистояння принесло збірній України перемогу над Іспанією (45:43).

У вирішальному поєдинку Ольга Харлан допомогла своїй команді подолати відставання у рахунку. Вона вийшла на поєдинок за рахунку 37:40 і зламала опір суперниць. У результаті Україна здобула "золото".

У складі збірної України на турнірі за медалі виборювали Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька.

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спорт
Олімпіада-2024
Ольга Харлан
Фехтування
збірна України з фехтування

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