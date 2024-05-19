Харлан перед Олімпіадою перемогла у престижному міжнародному турнірі
Українські шаблістки зуміли здобути вольову перемогу на Кубку Світу з фехтування. Лідер національної команди Ольга Харлан зробила вирішальний внесок у цей успіх.
Збірна України послідовно взяла гору над усіма суперницями, повідомляє портал Новини.LIVE.
Кубок Світу-2024 з фехтування у болгарському Пловдиві став тріумфальним для українських спортсменок. Національна команда виграла останній етап сезону і готуватиметься до Олімпіади у Парижі у гарному настрої.
Вольова перемога збірної України
Національна команда розпочала шлях на Кубку Світу з перемоги над Алжиром (45:35), після чого здолала суперниць із США (45:38). У півфіналі українки взяли гору над Францією на чолі із Сарою Бальцер (45:38). Фінальне протистояння принесло збірній України перемогу над Іспанією (45:43).
У вирішальному поєдинку Ольга Харлан допомогла своїй команді подолати відставання у рахунку. Вона вийшла на поєдинок за рахунку 37:40 і зламала опір суперниць. У результаті Україна здобула "золото".
У складі збірної України на турнірі за медалі виборювали Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька.
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