Харлан перед Олимпиадой победила в престижном международном турнире

Ольга Харлан после поединка. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Украинские саблистки сумели одержать волевую победу на Кубке Мира по фехтованию. Лидер национальной команды Ольга Харлан внесла решающий вклад в этот успех.

Сборная Украины последовательно взяла верх над всеми соперницами, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан во время атаки. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Волевая победа сборной Украины

Национальная команда начала путь на Кубке Мира с победы над Алжиром (45:35), после чего одолела соперниц из США (45:38). В полуфинале украинки взяли верх над Францией во главе с Сарой Бальцер (45:38). Финальное противостояние принесло сборной Украины победу над Испанией (45:43).

В решающем поединке Ольга Харлан помогла своей команде преодолеть отставание в счете. Она вышла на поединок при счете 37:40 и сломила сопротивление соперниц. В итоге Украина завоевала "золото".

В составе сборной Украины на турнире за медали боролись Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Аліна Комащук, Елена Кравацкая.

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