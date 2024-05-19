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Харлан перед Олимпиадой победила в престижном международном турнире

19 мая 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харлан перед Олимпиадой победила в престижном международном турнире
Ольга Харлан после поединка. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские саблистки сумели одержать волевую победу на Кубке Мира по фехтованию. Лидер национальной команды Ольга Харлан внесла решающий вклад в этот успех.

Сборная Украины последовательно взяла верх над всеми соперницами, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Кубок Мира-2024 по фехтованию в болгарском Пловдиве стал триумфальным для украинских спортсменок. Национальная команда выиграла последний этап сезона и будет готовиться к Олимпиаде в Париже в хорошем настроении. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан во время атаки. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Волевая победа сборной Украины 

Национальная команда начала путь на Кубке Мира с победы над Алжиром (45:35), после чего одолела соперниц из США (45:38). В полуфинале украинки взяли верх над Францией во главе с Сарой Бальцер (45:38). Финальное противостояние принесло сборной Украины победу над Испанией (45:43).

В решающем поединке Ольга Харлан помогла своей команде преодолеть отставание в счете. Она вышла на поединок при счете 37:40 и сломила сопротивление соперниц. В итоге Украина завоевала "золото".

В составе сборной Украины на турнире за медали боролись Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Аліна Комащук, Елена Кравацкая.

Напомним, Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри. 

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Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб.

спорт
Олимпиада-2024
Ольга Харлан
Фехтование
сборная Украины по фехтованию

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