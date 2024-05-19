Харлан перед Олимпиадой победила в престижном международном турнире
Украинские саблистки сумели одержать волевую победу на Кубке Мира по фехтованию. Лидер национальной команды Ольга Харлан внесла решающий вклад в этот успех.
Сборная Украины последовательно взяла верх над всеми соперницами, сообщает портал Новини.LIVE.
Кубок Мира-2024 по фехтованию в болгарском Пловдиве стал триумфальным для украинских спортсменок. Национальная команда выиграла последний этап сезона и будет готовиться к Олимпиаде в Париже в хорошем настроении.
Волевая победа сборной Украины
Национальная команда начала путь на Кубке Мира с победы над Алжиром (45:35), после чего одолела соперниц из США (45:38). В полуфинале украинки взяли верх над Францией во главе с Сарой Бальцер (45:38). Финальное противостояние принесло сборной Украины победу над Испанией (45:43).
В решающем поединке Ольга Харлан помогла своей команде преодолеть отставание в счете. Она вышла на поединок при счете 37:40 и сломила сопротивление соперниц. В итоге Украина завоевала "золото".
В составе сборной Украины на турнире за медали боролись Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Аліна Комащук, Елена Кравацкая.
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