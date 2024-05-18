Харлан принесла в копилку сборной Украины еще одну важную награду
Известная украинская спортсменка Ольга Харлан не сумела победить на чемпионате мира по фехтованию. В решающем поединке восьмикратная чемпионка Европы проиграла сопернице из Франции.
Харлан уступила первую строчку мирового рейтинга FIE, сообщает "Суспільне Спорт".
В финальном поединке Кубка мира-2024 по фехтованию Ольга Харлан встретилась с Сари Бальзер из Франции. Соперница украинской спортсменки доминировала на протяжении большей части противостояния и победила со счетом 15:8.
Как Харлан выступила на турнире
На Кубке Мира в болгарском Пловдиве украинская фехтовальщица начала путь с победы над россиянкой Анной Смирновой (15:8). Затем Ольга Харлан по очереди выбила двух соперниц из Италии. Элоизу Пассаро она победила со счетом 15:7, а с Росселлой Грегорио справилась со счетом 15:5.
На стадии четвертьфинала украинка обыграла Элизабет Тарковски из США со счетом 15:8. Полуфинал для Ольги Харлан стам триумфальным благодаря победе над Эмурой Мисаки из Японии со счетом 15:13.
Кубок Мира принес украинской фехтовальщице серебреную медаль.
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