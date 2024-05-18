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Харлан принесла в копилку сборной Украины еще одну важную награду

18 мая 2024 21:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харлан принесла в копилку сборной Украины еще одну важную награду
Ольга Харлан после поединка. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская спортсменка Ольга Харлан не сумела победить на чемпионате мира по фехтованию. В решающем поединке восьмикратная чемпионка Европы проиграла сопернице из Франции.

Харлан уступила первую строчку мирового рейтинга FIE, сообщает "Суспільне Спорт". 

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В финальном поединке Кубка мира-2024 по фехтованию Ольга Харлан встретилась с Сари Бальзер из Франции. Соперница украинской спортсменки доминировала на протяжении большей части противостояния и победила со счетом 15:8. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан по время поединка. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Как Харлан выступила на турнире 

На Кубке Мира в болгарском Пловдиве украинская фехтовальщица начала путь с победы над россиянкой Анной Смирновой (15:8). Затем Ольга Харлан по очереди выбила двух соперниц из Италии. Элоизу Пассаро она победила со счетом 15:7, а с Росселлой Грегорио справилась со счетом 15:5.

На стадии четвертьфинала украинка обыграла Элизабет Тарковски из США со счетом 15:8. Полуфинал для Ольги Харлан стам триумфальным благодаря победе над Эмурой Мисаки из Японии со счетом 15:13. 

Кубок Мира принес украинской фехтовальщице серебреную медаль. 

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

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спорт
Олимпиада-2024
Ольга Харлан
Фехтование
сборная Украины по фехтованию

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