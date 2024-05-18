Харлан принесла до скарбнички збірної України ще одну важливу нагороду

Ольга Харлан після поєдинку. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Відома українська спортсменка Ольга Харлан не зуміла перемогти на чемпіонаті світу з фехтування. У вирішальному поєдинку восьмиразова чемпіонка Європи програла суперниці з Франції.

Харлан поступилася першим рядком світового рейтингу FIE, повідомляє "Суспільне Спорт".

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У фінальному поєдинку Кубка Світу-2024 з фехтування Ольга Харлан зустрілася із Сарі Бальзер із Франції. Суперниця української спортсменки домінувала протягом більшої частини протистояння і перемогла з рахунком 15:8.

Ольга Харлан під час поєдинку. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Як Харлан виступила на турнірі

На Кубку Світу в болгарському Пловдиві українська фехтувальниця розпочала шлях із перемоги над росіянкою Ганною Смирновою (15:8). Потім Ольга Харлан по черзі вибила двох суперниць з Італії. Елоїзу Пассаро вона перемогла з рахунком 15:7, а з Росселлою Грегоріо впоралася з рахунком 15:5.

На стадії чвертьфіналу українка обіграла Елізабет Тарковські із США з рахунком 15:8. Півфінал для Ольги Харлан став тріумфальним завдяки перемозі над Емурою Місакі з Японії з рахунком 15:13.

Кубок світу приніс українській фехтувальниці срібну медаль.

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