Харлан назвала секрет своєї перемоги у боротьбі за бронзу на Олімпіаді-2024

Харлан святкує перемогу на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Олімпійська чемпіонка у командних змаганнях з фехтування Ольга Харлан здобула у Парижі-2024 ще й бронзову медаль в одиночному турнірі. Українська спортсменка зізналася, що у вирішальному поєдинку вже перестала сподіватися на перемогу.

Харлан відігралася і вирвала перемогу після того, як сильно поступалася суперниці в рахунку по ходу бою, нагадує "ТСН".

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Ольга Харлан принесла до скарбнички збірної України першу медаль на Олімпіаді у Парижі. Спортсменка дуже нервувала напередодні дебютної сутички, але зрештою здобула бронзову нагороду. У вирішальному поєдинку Харлан зібралася з силами й вирвала перемогу з рахунком 15:14, хоча під час зустрічі сильно поступалася суперниці та майже змирилася з поразкою.

Ольга Харлан згадує про переможну сутичку. Фото: скриншот YouTube

Що допомогло Харлан перемогти

У середині протистояння рахунок був 5:11 на користь суперниці української фехтувальниці. Харлан сама не вірила, що їй вдасться переламати хід сутички. Спортсменка думала, що втратила шанси на перемогу. Віра повернулася до неї за рахунку 9:11 після того, як Ольга завдала чотири точні уколи поспіль.

Під час поєдинку Харлан чула вигук "Слава Україні" щоразу, коли ставала у стійку перед суперницею. Цей вигук звучав перед кожним новим раундом бою і надав спортсменці додаткових сил. Харлан мала таке відчуття, що боролася за медаль вдома.

"Я одразу зрозуміла, що перемогла, коли завдала переможного уколу. Потім на повторах багато разів переглядала цей епізод і не могла зрозуміти, як мені вдалося це зробити. Знаючи себе, я в таких ситуаціях завжди роблю якусь фігню. Але в той момент я все зробила правильно. І мене це здивувало", — пояснила Харлан.

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