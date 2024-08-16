Харлан назвала секрет своей победы в борьбе за бронзу на Олимпиаде-2024

Харлан празднует победу на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фехтованию Ольга Харлан завоевала в Париже-2024 еще и бронзовую медаль в одиночном турнире. Украинская спортсменка призналась, что в решающем поединке уже перестала надеяться на победу.

Харлан отыгралась и вырвала победу после того, как сильно уступала сопернице в счете по ходу схватки, напоминает "ТСН".

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Ольга Харлан принесла в копилку сборной Украины первую медаль на Олимпиаде в Париже. Спортсменка очень нервничала накануне дебютной схватки, но в итоге завоевала бронзовую награду. В решающем поединка Харлан собралась с силами и вырвала победу со счетом 15:14, хотя по ходу встречи сильно уступала сопернице и почти смирилась с поражением.

Ольга Харлан вспоминает о победной схватке. Фото: скриншот YouTube

Что помогло Харлан победить

В середине противостояния счет был 5:11 в пользу соперницы украинской фехтовальщицы. Харлан сама не верила в то, что ей удастся переломить ход схватки. Спортсменка думала, что потеряла шансы на победу. Вера вернулась к ней при счете 9:11 после того, как Ольга нанесла четыре точных укола подряд.

Во время поединка Харлан слышала выкрик "Слава Украине" каждый раз, когда становилась в стойку перед соперницей. Этот возглас звучал перед каждым новым раундом схватки и придал спортсменке дополнительных сил. У Харлан было такое ощущение, что она боролась за медаль дома.

"Я сразу поняла, что победила, когда нанесла победный укол. Потом на повторах много раз пересматривала этот эпизод и не могла понять, как мне удалось это сделать. Зная себя, я в таких ситуациях всегда делаю какую-то фигню. Но в тот момент я все сделала правильно. И меня это удивило", — объяснила Харлан.

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