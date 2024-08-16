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Харлан поделилась секретом, который помог ей завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

16 августа 2024 15:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Харлан назвала секрет своей победы в борьбе за бронзу на Олимпиаде-2024
Харлан празднует победу на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Maye-E Wong
Валерий Ковалевич - Редактор

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фехтованию Ольга Харлан завоевала в Париже-2024 еще и бронзовую медаль в одиночном турнире. Украинская спортсменка призналась, что в решающем поединке уже перестала надеяться на победу. 

Харлан отыгралась и вырвала победу после того, как сильно уступала сопернице в счете по ходу схватки, напоминает "ТСН". 

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Ольга Харлан принесла в копилку сборной Украины первую медаль на Олимпиаде в Париже. Спортсменка очень нервничала накануне дебютной схватки, но в итоге завоевала бронзовую награду. В решающем поединка Харлан собралась с силами и вырвала победу со счетом 15:14, хотя по ходу встречи сильно уступала сопернице и почти смирилась с поражением. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан вспоминает о победной схватке. Фото: скриншот YouTube

Что помогло Харлан победить 

В середине противостояния счет был 5:11 в пользу соперницы украинской фехтовальщицы. Харлан сама не верила в то, что ей удастся переломить ход схватки. Спортсменка думала, что потеряла шансы на победу. Вера вернулась к ней при счете 9:11 после того, как Ольга нанесла четыре точных укола подряд. 

Во время поединка Харлан слышала выкрик "Слава Украине" каждый раз, когда становилась в стойку перед соперницей. Этот возглас звучал перед каждым новым раундом схватки и придал спортсменке дополнительных сил. У Харлан было такое ощущение, что она боролась за медаль дома. 

"Я сразу поняла, что победила, когда нанесла победный укол. Потом на повторах много раз пересматривала этот эпизод и не могла понять, как мне удалось это сделать. Зная себя, я в таких ситуациях всегда делаю какую-то фигню. Но в тот момент я все сделала правильно. И меня это удивило", — объяснила Харлан. 

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Шапаренко ждут в Испании — игрок может уйти из "Динамо". 

Притула сообщил, что саблю Харлан за 10 млн купил футбольный клуб Первой лиги.

Магучих отдала призовые за Олимпиаду-2024 на реабилитацию военных — детали. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование

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