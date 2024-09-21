Ольга Харлан вперше з'явилася на обкладинці Playboy Ukraine

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/jlr.kyivairport та instagram.com/shpro1

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан втретє знялася для чоловічого журналу. Цього разу вона з'явилася у найзнаменитішому виданні.

Обкладинку журналу Playboy Ukraine з собою Харлан опублікувала в Instagram.

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Харлан з'явиться на обкладинці журналу Playboy Ukraine у номері за 24 вересня поточного року.

Ольга була рада своїй появі на обкладинці журналу та подякувала команді, яка допомогла цьому збутися.

"Дякую неймовірно креативній та професійній команді за те, що зробили все це реальним", — написала Харлан.

Обкладинка журналу Playboy за 34 вересня Фото: instagram.com/olgakharlan/

Цікаво, що раніше Харлан кілька разів знімалася для чоловічого журналу XXL і піддавалася критиці від "захисників моральних цінностей".

Зазначимо, що Харлан на Олімпійських іграх у Парижі виграла дві медалі та стала рекордсменкою України за кількістю нагород — дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі на ОІ починаючи з 2008 року.

Після повернення в Україну 34-річна уродженка Миколаєва отримала нагороди "Легенда України" та "Орден Свободи" від президента Володимира Зеленського та "Хрест пошани" від голови СБУ Василя Малюка.

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