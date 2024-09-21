Ольга Харлан впервые появилась на обложке Playboy Ukraine

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/jlr.kyivairport та instagram.com/shpro1

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в третий раз снялась для мужского журнала. На этот раз она появилась в самом знаменитом издании.

Обложку журнала Playboy Ukraine с собой Харлан опубликовала в Instagram.

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Харлан появится на обложке журнала Playboy Ukraine в номере за 24 сентября текущего года.

Ольга была рада своему появлению на обложке журнала и поблагодарила команду, которая помогла этому сбыться.

"Спасибо невероятно креативной и профессиональной команде за то, что сделали все это реальным", — написала Харлан.

Обложка журнала Playboy за 34 сентября. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Интересно, что ранее Харлан несколько раз снималась для мужского журнала XXL и поддавалась критике от "блюстителей моральных ценностей".

Отметим, что Харлан на Олимпийских играх в Париже выиграла две медали и стала рекордсменкой Украины по количеству наград — две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали на ОИ начиная с 2008 года.

После возвращения в Украину 34-летняя уроженка Николаева получила награды "Легенда Украины" и "Орден Свободы" от президента Владимира Зеленского и "Крест почета" от главы СБУ Василия Малюка.

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