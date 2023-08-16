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Харлан зізналася, що їй сказав Залужний під час зустрічі

16 серпня 2023 15:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Харлан зізналася, що їй сказав Залужний під час зустрічі
Ольга Харлан на нагороді від НОК. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська спортсменка Ольга Харлан поділилася спогадами про зустріч, яку запам'ятає надовго. Фехтувальниця поспілкувалася з головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Валерієм Залужним.

Харлан на своїй сторінці в Instagram опублікувала фотографію з українським воєначальником.

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан зуміла зустрітися з відомим шанувальником. Ним виявився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Дівчина показала фото, яким заслужено пишається.

Харлан та Залужний
Харлан та Залужний. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Зустріч Харлан та Залужного

Спортсменка не стала розкривати обставини, за яких зустрілася з генералом армії. Проте на знімку Валерія Залужного знято у цивільному одязі. Воєначальник позує у чорній футболці з принтом, який присвячений словацькій САУ "Zuzana".

"Сказав, що все буде добре", — коротко підписала фотографію Ольга Харлан. Дівчина на фотографії щиро і задоволено посміхається.

Останнім часом Ольга Харлан не сходить із передовиць українських та світових спортивних видань. Співвітчизники співпереживали спортсменці, яку покарали за відмову від рукостискання з російською суперницею на чемпіонаті світу у Мілані. Втім, у підсумку Ольгу Харлан все ж таки допустили на Олімпіаду-2024.

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