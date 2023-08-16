Харлан призналась, что ей сказал Залужный во время встречи

Ольга Харлан на вручении награды от НОК. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Известная украинская спортсменка Ольга Харлан поделилась воспоминаниями о встрече, которую надолго запомнит. Фехтовальщица пообщалась с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Харлан на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с украинским военачальником.

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Харлан и Залужный. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Встреча Харлан и Залужного

Спортсменка не стала раскрывать обстоятельства, при котором встретилась с генералом армии. Однако на снимке Валерий Залужный запечатлен в гражданской одежде. Военачальник позирует в черной футболке с принтом, который посвящен словацкой САУ "Zuzana".

"Сказал, что все будет хорошо", — кратко подписала фотографию Ольга Харлан. Девушка на снимке искренне и довольно улыбается.

В последнее время Ольга Харлан не сходит с передовиц украинских и мировых спортивных изданий. Соотечественники сопереживали спортсменке, которую наказали за отказ от рукопожатия с российской соперницей на чемпионате мира в Милане. Впрочем, в итоге Ольгу Харлан все же допустили на Олимпиаду-2024.

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