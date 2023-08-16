Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Харлан призналась, что ей сказал Залужный во время встречи arrow

Харлан призналась, что ей сказал Залужный во время встречи

16 августа 2023 15:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харлан призналась, что ей сказал Залужный во время встречи
Ольга Харлан на вручении награды от НОК. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская спортсменка Ольга Харлан поделилась воспоминаниями о встрече, которую надолго запомнит. Фехтовальщица пообщалась с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. 

Харлан на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с украинским военачальником. 

Читайте также:

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сумела встретиться с известным поклонником. Им оказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Девушка показала фото, которым заслуженно гордится. 

Харлан и Залужный
Харлан и Залужный. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Встреча Харлан и Залужного 

Спортсменка не стала раскрывать обстоятельства, при котором встретилась с генералом армии. Однако на снимке Валерий Залужный запечатлен в гражданской одежде. Военачальник позирует в черной футболке с принтом, который посвящен словацкой САУ "Zuzana". 

"Сказал, что все будет хорошо", — кратко подписала фотографию Ольга Харлан. Девушка на снимке искренне и довольно улыбается. 

В последнее время Ольга Харлан не сходит с передовиц украинских и мировых спортивных изданий. Соотечественники сопереживали спортсменке, которую наказали за отказ от рукопожатия с российской соперницей на чемпионате мира в Милане. Впрочем, в итоге Ольгу Харлан все же допустили на Олимпиаду-2024. 

Напомним, "Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь. 

Андрей Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца. 

Звезда "Манчестер Сити" станет одноклубником Роналду. 

Месси установил первый рекорд в "Интере": Кривцов и Альба помогли аргентинцу. 

Виктор Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз