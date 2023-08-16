Харлан призналась, что ей сказал Залужный во время встречи
Известная украинская спортсменка Ольга Харлан поделилась воспоминаниями о встрече, которую надолго запомнит. Фехтовальщица пообщалась с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.
Харлан на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с украинским военачальником.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сумела встретиться с известным поклонником. Им оказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Девушка показала фото, которым заслуженно гордится.
Встреча Харлан и Залужного
Спортсменка не стала раскрывать обстоятельства, при котором встретилась с генералом армии. Однако на снимке Валерий Залужный запечатлен в гражданской одежде. Военачальник позирует в черной футболке с принтом, который посвящен словацкой САУ "Zuzana".
"Сказал, что все будет хорошо", — кратко подписала фотографию Ольга Харлан. Девушка на снимке искренне и довольно улыбается.
В последнее время Ольга Харлан не сходит с передовиц украинских и мировых спортивных изданий. Соотечественники сопереживали спортсменке, которую наказали за отказ от рукопожатия с российской соперницей на чемпионате мира в Милане. Впрочем, в итоге Ольгу Харлан все же допустили на Олимпиаду-2024.
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