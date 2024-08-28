Олександр Хацкевич пояснив, для чого Владислава Кабаєва викликали у збірну

Владислав Кабаєв. Фото: ФК Динамо

Колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував виклик Владислава Кабаєва до збірної України. За його словами, він заслужив цього.

Про це пише SportExpress.

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За словами тренера, його викликали для того, щоб показати Мудрику, що "незамінних немає".

Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

"Кабаєва викликали для конкуренції з Мудриком, щоб Михайло розумів, що незамінних немає. Влад справедливо заслужив виклик своєю стабільною грою за Динамо. Тепер нехай Мудрик або Сергій Ребров думають, хто має грати в Лізі націй", — каже Хацкевич.

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