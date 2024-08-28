Олександр Хацкевич пояснив, для чого Владислава Кабаєва викликали у збірну

Хацкевич пояснив, для чого насправді Кабаєва викликали у збірну
Колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував виклик Владислава Кабаєва до збірної України. За його словами, він заслужив цього.
Про це пише SportExpress.
Кабаєва викликали до збірної
За словами тренера, його викликали для того, щоб показати Мудрику, що "незамінних немає".
"Кабаєва викликали для конкуренції з Мудриком, щоб Михайло розумів, що незамінних немає. Влад справедливо заслужив виклик своєю стабільною грою за Динамо. Тепер нехай Мудрик або Сергій Ребров думають, хто має грати в Лізі націй", — каже Хацкевич.
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