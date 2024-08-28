Александр Хацкевич объяснил, для чего Владислава Кабаева вызвали в сборную

Владислав Кабаев. Фото: ФК Динамо

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал вызов Владислава Кабаева в сборную Украины. По его словам, он заслужил это.

Об этом пишет SportExpress.

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По словам тренера, его вызвали для того, чтобы показать Мудрику, что "незаменимых нет".

Александр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

"Кабаева вызвали для конкуренции с Мудриком, чтобы Михаил понимал, что незаменимых нет. Влад справедливо заслужил вызов своей стабильной игрой за Динамо. Теперь пусть Мудрик или Сергей Ребров думают, кто должен играть в Лиге наций", — говорит Хацкевич.

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