Александр Хацкевич объяснил, для чего Владислава Кабаева вызвали в сборную

Хацкевич объяснил, для чего на самом деле Кабаева вызвали в сборную
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал вызов Владислава Кабаева в сборную Украины. По его словам, он заслужил это.
Об этом пишет SportExpress.
Кабаева вызвали в сборную
По словам тренера, его вызвали для того, чтобы показать Мудрику, что "незаменимых нет".
"Кабаева вызвали для конкуренции с Мудриком, чтобы Михаил понимал, что незаменимых нет. Влад справедливо заслужил вызов своей стабильной игрой за Динамо. Теперь пусть Мудрик или Сергей Ребров думают, кто должен играть в Лиге наций", — говорит Хацкевич.
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