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Хаві відверто розповів, чому "Барселона" програла "Арсеналу"

27 липня 2023 14:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хаві відверто розповів, чому "Барселона" програла "Арсеналу"
Хаві Ернандес перед матчем. Фото: instagram.com/fcbarcelona/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" обіграв каталонську "Барселону" у товариському матчі під час турне США. "Каноніри" забили супернику п'ять голів і пропустили лише три м'ячі у відповідь.

Головний тренер "Барселони" Хаві пояснив причину поразки своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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В американському місті Інгвуд (штат Каліфорнія) пройшов товариський матч за участю "Барселони" та "Арсеналу". Каталонці двічі вели у рахунку в першому таймі, але зрештою програли з рахунком 3:5. Наставник "синьо-гранатових" Хаві Ернандес визнав, що суперник виявився краще готовим до цього поєдинку.

Причина поразки "Барселони"

Після матчу Хаві сказав багато приємних слів на адресу головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети. Обидва у дитинстві займалися разом у футбольній академії "Барселони". Хаві вважає, що їхні шляхи у футболі виявилися схожими.

За словами тренера "Барселони", лондонський "Арсенал" здобув заслужену перемогу. "Каноніри" провели на два матчі більше під час турне США. Англійці грали на вищій швидкості, тоді як каталонці виявилися не готовими до високої інтенсивності поєдинку.

Роберт Левандовський
Гравці "Барселони" відзначають гол. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

При цьому Хаві дорікнув Артеті, що футболісти "Арсеналу" надто часто порушували правила. На думку тренера "Барселони", у товариських поєдинках таке неприпустимо. Загалом Хаві сподобався футбол у виконанні гравців каталонської команди. Тренера розчарував лише рахунок на табло.

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