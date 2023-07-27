Хави откровенно рассказал, почему "Барселона" проиграла "Арсеналу"

Хави Эрнандес перед матчем. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Лондонский "Арсенал" обыграл каталонскую "Барселону" в товарищеском матче во время турне по США. "Канониры" забили сопернику пять голов и пропустили только три мяча в ответ.

Главный тренер "Барселоны" Хави объяснил причину поражения своей команды в интервью официальному сайту клуба.

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В американском городе Ингвуд (штат Калифорния) прошел товарищеский матч с участием "Барселоны" и "Арсенала". Каталонцы дважды вели в счете в первом тайме, но в итоге проиграли со счетом 3:5. Наставник "сине-гранатовых" Хави Эрнандес признал, что соперник оказался лучше готов к этому поединку.

Причина поражения "Барселоны"

После матча Хави сказал много лестных слов в адрес главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. Оба в детстве занимались вместе в футбольной академии "Барселоны". Хави считает, что их пути в футболе оказались похожими.

По словам тренера "Барселоны", лондонский "Арсенал" одержал заслуженную победу. "Канониры" провели на два матча больше во время турне по США. Англичане играли на более высокой скорости, тогда как каталонцы оказались не готовы к высокой интенсивности поединка.

Игроки "Барселоны" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

При этом Хави упрекнул Артету в том, что футболисты "Арсенала" слишком часто нарушали правила. По мнению тренера "Барселоны", в товарищеских поединках такое недопустимо. В целом Хави понравился футбол в исполнении игроков каталонской команды. Тренера разочаровал только счет на табло.

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