Хаві заявив, що Барселоні потрібно стати кращою

Головний тренер "Барселони" Хаві. Фото: outlookindia

Головний тренер каталонського клубу "Барселона" Хаві прокоментував поразку у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти бельгійського "Антверпена" — іспанці поступились супротивнику з рахунком 2:3. За його словами, команда зараз у важкому стані.

Про це повідомляє портал Sport.ua.

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Хаві Ернандес, який перебуває на пості головного тренера каталонського клубу з 2021 року заявив, що гравцям та тренерському штабу потрібно бути самокритичними.

"Ми маємо стати краще. Наші суперники створюють моменти та погрожують нам, ми маємо також робити це. Ми досягли мети виходу з групи, двічі перемогли "Порту". Але ми маємо позбутись тих "сенсацій", які раніше траплялися у нашій групі. Ми будемо у переліку переможців груп. Цікаво дізнатися, проти кого ми зіграємо в 1/8 фіналу, але в першу чергу треба дивитися на себе, а не на опонента", — заявив він.

Раніше Partizado de COPE повідомив, що саме Хаві має найбільший відсоток поразок в Лізі Чемпіонів серед всіх тренерів "Барселони". Під його керівництвом команда програла шість матчів з 14 (43%). До прикладу Луїс Енріке зазнав шість поразок у 33-х матчах, а Хосеп Гвіардіола — у 52-х.

🔢 Dato de @pedritonumeros



🫢 Xavi es el entrenador con el mayor porcentaje de derrotas con el @FCBArcelona en Copa de Europa: 42% (6 derrotas en 14 partidos)



🚨 Es decir, es el peor entrenador del Barça en cuanto a resultados en Copa de Europa



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/j9FCvd2wme — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 13, 2023

Не зважаючи на поразки у матчах проти "Шахтаря" та "Антверпена", "Барселона" вийшла в 1/8 фіналу турніру, набравши 12 очок в 6 турах групового етапу.

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