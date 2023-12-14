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Хаві заявив, що Барселоні потрібно стати кращою

14 грудня 2023 13:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Хаві заявив, що Барселоні потрібно стати кращою
Головний тренер "Барселони" Хаві. Фото: outlookindia
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер каталонського клубу "Барселона" Хаві прокоментував поразку у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти бельгійського "Антверпена" — іспанці поступились супротивнику з рахунком 2:3. За його словами, команда зараз у важкому стані. 

Про це повідомляє портал Sport.ua.

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Хаві Ернандес, який перебуває на пості головного тренера каталонського клубу з 2021 року заявив, що гравцям та тренерському штабу потрібно бути самокритичними. 

"Ми маємо стати краще. Наші суперники створюють моменти та погрожують нам, ми маємо також робити це. Ми досягли мети виходу з групи, двічі перемогли "Порту". Але ми маємо позбутись тих "сенсацій", які раніше траплялися у нашій групі. Ми будемо у переліку переможців груп. Цікаво дізнатися, проти кого ми зіграємо в 1/8 фіналу, але в першу чергу треба дивитися на себе, а не на опонента", — заявив він. 

Раніше Partizado de COPE повідомив, що саме Хаві має найбільший відсоток поразок в Лізі Чемпіонів серед всіх тренерів "Барселони". Під його керівництвом команда програла шість матчів з 14 (43%). До прикладу Луїс Енріке зазнав шість поразок у 33-х матчах, а Хосеп Гвіардіола — у 52-х. 

Не зважаючи на поразки у матчах проти "Шахтаря" та "Антверпена", "Барселона" вийшла в 1/8 фіналу турніру, набравши 12 очок в 6 турах групового етапу.

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