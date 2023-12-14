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Хави заявил, что Барселоне нужно стать лучше

14 декабря 2023 13:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Хави заявил, что Барселоне нужно стать лучше
Главный тренер "Барселоны" Хави. Фото: outlookindia
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер каталонского клуба " Барселона " Хави прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против бельгийского "Антверпена" — испанцы уступили противнику со счетом 2:3. По его словам, команда сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает портал Sport.ua.

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"Барселона" должна стать лучше

Находящийся на посту главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандес с 2021 года заявил, что игрокам и тренерскому штабу нужно быть самокритичными.

"Мы должны стать лучше. Наши соперники создают моменты и угрожают нам, и мы должны делать это. Мы достигли цели выхода из группы, дважды победили "Порту". Но мы должны избавиться от тех "сенсаций", которые раньше случались в нашей группе. Мы будем в списке победителей групп. Интересно узнать, против кого мы сыграем в 1/8 финала, но в первую очередь нужно смотреть на себя, а не на оппонента", — заявил он.

Ранее Partizado de COPE сообщил, что именно у Хави самый большой процент поражений в Лиге Чемпионов среди всех тренеров "Барселоны". Под его руководством команда проиграла шесть матчей из 14 (43%). К примеру Луис Энрике потерпел шесть поражений в 33-х матчах, а Хосеп Гвиардиола — в 52-х.

Несмотря на поражения в матчах против "Шахтера" и "Антверпена", "Барселона" вышла в 1/8 финала турнира, набрав 12 очков в 6 турах группового этапа.

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