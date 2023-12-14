Хави заявил, что Барселоне нужно стать лучше

Главный тренер "Барселоны" Хави. Фото: outlookindia

Главный тренер каталонского клуба " Барселона " Хави прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против бельгийского "Антверпена" — испанцы уступили противнику со счетом 2:3. По его словам, команда сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает портал Sport.ua.

Читайте также:

"Барселона" должна стать лучше

Находящийся на посту главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандес с 2021 года заявил, что игрокам и тренерскому штабу нужно быть самокритичными.

"Мы должны стать лучше. Наши соперники создают моменты и угрожают нам, и мы должны делать это. Мы достигли цели выхода из группы, дважды победили "Порту". Но мы должны избавиться от тех "сенсаций", которые раньше случались в нашей группе. Мы будем в списке победителей групп. Интересно узнать, против кого мы сыграем в 1/8 финала, но в первую очередь нужно смотреть на себя, а не на оппонента", — заявил он.

Ранее Partizado de COPE сообщил, что именно у Хави самый большой процент поражений в Лиге Чемпионов среди всех тренеров "Барселоны". Под его руководством команда проиграла шесть матчей из 14 (43%). К примеру Луис Энрике потерпел шесть поражений в 33-х матчах, а Хосеп Гвиардиола — в 52-х.

🔢 Dato de @pedritonumeros



🫢 Xavi es el entrenador amb el mayor porcentaje de derrotas con el @FCBArcelona en Copa de Europa: 42% (6 derrotas en 14 partits)



🚨 Es decir, es el pitjor entrenador del Barça quant a resultats en Copa de Europa



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/j9FCvd2wme — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 13, 2023

Несмотря на поражения в матчах против "Шахтера" и "Антверпена", "Барселона" вышла в 1/8 финала турнира, набрав 12 очков в 6 турах группового этапа.

Напомним, УЕФА снова наказала сборную Украины за расизм болельщиков.

"Барселона" украдет тренера у Цыганкова и Довбика.

Маурисио Почеттино разозлился на Мудрика — известная причина.

Карим Бензема превзошел достижения Месси и Роналду.

Источник утверждает, что у Виктора Цыганкова в "Жироне" есть клаусула.

Футболист "Динамо" вошел в список самых быстрых игроков мира.