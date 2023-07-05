Хейні пожертвує Україні сотні тисяч після перемоги над Ломаченком

Девін Хейні після бою. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Відомий американський боксер Девін Хейні відреагував на скандал, який міг заплямувати його репутацію. Його оштрафували за некоректну поведінку перед боєм із Василем Ломаченком.

Хейні знайшов вихід зі складної ситуації та пообіцяв допомогти Україні, повідомляє ESPN.

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Перед боєм із Василем Ломаченком за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девін Хейні спровокував скандал. Під час фінальної битви поглядів 24-річний боксер штовхнув суперника. Це неприпустимо і за підсумками інциденту американця оштрафували.

Девін Хейні у звичайному житті. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Яке рішення ухвалив Хейні?

Девін провів неоднозначний поєдинок проти українця і насилу вистояв останні раунди. Попри це, судді одноголосним рішенням присудили Хейні перемогу. Однак, навіть це не вберегло чемпіона від неприємностей.

Дисциплінарна комісія оштрафувала Хейні на 400 тисяч доларів за некоректну поведінку щодо Василя Ломаченка. Однак пізніше було ухвалено рішення зменшити суму штрафу, і вона становила 25 тисяч доларів.

Американець подякував комісії штату Невада і заявив, що частину свого гонорару за бій, яку Девін мав заплатити у вигляді штрафу, він передасть для допомоги Україні. Щоправда, незабаром це повідомлення було видалено зі сторінки Хейні у соціальній мережі.

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