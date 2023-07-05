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Хейни пожертвует Украине сотни тысяч после победы над Ломаченко

5 июля 2023 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хейни пожертвует Украине сотни тысяч после победы над Ломаченко
Девин Хейни после боя. Фото: instagram.com/realdevinhaney/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный американский боксер Девин Хейни отреагировал на скандал, который мог запятнать его репутацию. Его оштрафовали за некорректное поведение перед боем с Василием Ломаченко. 

Хейни нашел выход из сложной ситуации и пообещал помочь Украине, сообщает ESPN

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Перед боем с Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Девин Хейни спровоцировал скандал. Во время финальной битвы взглядов 24-летний боксер толкнул соперника. Это недопустимо, и по итогам инцидента американца оштрафовали. 

Девин Хейни
Девин Хейни в обычной жизни. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Какое решение принял Хейни? 

Девин провел неоднозначный поединок против украинца и с трудом выстоял последние раунды. Несмотря на это судьи единогласным решением присудили Хейни победу. Однако даже это не уберегло чемпиона от неприятностей. 

Дисциплинарная комиссия оштрафовала Хейни на 400 тысяч долларов за некорректное поведение в отношении Василия Ломаченко. Однако позже было принято решение уменьшить сумму штрафа, и она составила 25 тысяч долларов. 

Американец поблагодарил комиссию штата Невада и заявил, что часть своего гонорара за бой, которую Девин должен был заплатить в виде штрафа, он передаст для помощи Украине. Правда, вскоре это сообщение было удалено со страницы Хейни в социальной сети. 

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