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Хейни заплатит большой штраф за толчок Ломаченко на взвешивании

21 июня 2023 18:44
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Агабекян Карен
редактор
Хейни заплатит большой штраф за толчок Ломаченко на взвешивании
Хейни толкнул Ломаченко. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по инциденту, произошедшему на взвешивании перед поединком между Дэвином Хейни и Василием Ломаченко. Тогда на битве взглядов американец толкнул украинца.

Хейни теперь придется заплатить штраф и услуги адвоката, сообщает портал Boxing Scene.

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Отметим, что через сутки Хейни выиграл у Ломаченко единогласным решением судей. Решение публика и боксерская общественность назвала спорным.

 

 

Американец получил меньший штраф, чем ожидал

Члены Атлетической комиссии единогласно проголосовали за штраф для Хейни в размере 25 тысяч долларов. Также боксера обязали покрыть дополнительные услуги адвоката в размере 326 долларов.

Штраф удержат из гонорара американского боксера за бой с Ломаченко. Дэвин за этот поединок заработал 4 млн долларов.

Отметим, что штраф Хейни мог составить 10% от гонорара — 400 тысяч долларов. Когда в СМИ впервые появилась информация об этом штрафе, то Дэвин из-за разочарования начал оскорблять украинского боксера. Однако сумма оказалась существенная, но намного меньше.

Хейни и Ломаченко вскоре могут провести реванш. Переговоры уже начались, но Дэвину придется заплатить наибольший гонорар в его карьере.

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