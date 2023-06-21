Хейни заплатит большой штраф за толчок Ломаченко на взвешивании

Хейни толкнул Ломаченко. Фото: Top Rank

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по инциденту, произошедшему на взвешивании перед поединком между Дэвином Хейни и Василием Ломаченко. Тогда на битве взглядов американец толкнул украинца.

Хейни теперь придется заплатить штраф и услуги адвоката, сообщает портал Boxing Scene.

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Отметим, что через сутки Хейни выиграл у Ломаченко единогласным решением судей. Решение публика и боксерская общественность назвала спорным.

Devin Haney pushed lomachenko pic.twitter.com/0o9NFAYSxl — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) May 19, 2023

Американец получил меньший штраф, чем ожидал

Члены Атлетической комиссии единогласно проголосовали за штраф для Хейни в размере 25 тысяч долларов. Также боксера обязали покрыть дополнительные услуги адвоката в размере 326 долларов.

Штраф удержат из гонорара американского боксера за бой с Ломаченко. Дэвин за этот поединок заработал 4 млн долларов.

Отметим, что штраф Хейни мог составить 10% от гонорара — 400 тысяч долларов. Когда в СМИ впервые появилась информация об этом штрафе, то Дэвин из-за разочарования начал оскорблять украинского боксера. Однако сумма оказалась существенная, но намного меньше.

Хейни и Ломаченко вскоре могут провести реванш. Переговоры уже начались, но Дэвину придется заплатить наибольший гонорар в его карьере.

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