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Хейні заплатить великий штраф за поштовх Ломаченка на зважуванні

21 червня 2023 18:44
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Агабекян Карен
редактор
Хейні заплатить великий штраф за поштовх Ломаченка на зважуванні
Хейні штовхнув Ломаченка. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Атлетична комісія штату Невада винесла вердикт щодо інциденту, що стався на зважуванні перед поєдинком між Девіном Хейні та Василем Ломаченком. Тоді на битві поглядів американець штовхнув українця.

Хейні доведеться заплатити штраф та опратити послуги адвоката, повідомляє портал Boxing Scene.

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Зазначимо, що за добу Хейні виграв у Ломаченка одноголосним рішенням суддів. Рішення публіка та боксерська громадськість назвала спірним.

 

 

Американець отримав менший штраф, ніж очікував

Члени Атлетичної комісії одноголосно проголосували за штраф для Хейні у розмірі 25 тисяч доларів. Також боксера зобов'язали покрити додаткові послуги адвоката у розмірі 326 доларів.

Штраф утримають із гонорару американського боксера за бій із Ломаченком. Девін за цей поєдинок заробив 4 млн доларів.

Зазначимо, що штраф Хейні міг становити 10% від гонорару — 400 тисяч доларів. Коли в ЗМІ вперше з'явилася інформація про цей штраф, Девін через розчарування почав ображати українського боксера. Однак сума виявилася суттєвою, але набагато меншою.

Хейні та Ломаченко невдовзі можуть провести реванш. Переговори вже розпочалися, але Девіну доведеться заплатити найбільший гонорар у його кар'єрі.

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