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Реванш Ломаченко с Хейни: начались переговоры про новый бой

13 июня 2023 18:55
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Агабекян Карен
редактор
Реванш Ломаченко с Хейни: начались переговоры про новый бой
Хэйни общается с Ломаченко. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Боб Арму, промоутер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, провел встречу с отцом абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Дэвина Хейни Биллом. На встрече обсуждался реванш с украинцем.

Стороны пока не хотят на широкую публику выносить детали общения, но факт их встречи был зафиксирован YouTube-каналом FightHype.com.

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После боя Билл Хейни отказывался даже слышать о реванше, но затем на его сына вылилось много хэйта от людей, не согласных с решением судей в их поединке. Среди тех, кто высказался были даже такие легенды бокса как Джо Кальзаге и Оскар Де Ла Хойя.

Хейни с отцом на тренировке. Фото: Las Vegas Review Journal

У Хейни хотят выслушать все предложения

На встрече Билл выслушал предложения по трем боям, среди которых реванш с Ломаченко. И сейчас ранее категоричный отец чемпиона говорит, что примут реванш за солидный гонорар.

"У меня была очередная потрясающая встреча с легендарным Арумом. Мы работаем над таким вариантом. Как только договоримся, вы обо всём узнаете первыми", — сказал Билл Хейни.

Пока неизвестно, стоит ли реванш у сторон на первом месте, но Арум назвав решение команды Хейни умным.

"Это умное решение. Но пока что я не готов об этом говорить на камеру. Сперва нам с Биллом нужно обсудить все детали и обо всём договориться", — отметил Боб.

Кроме реванша с Ломаченко Хейни предложили бои с Шакуром Стивенсоном в легком весе и за титул WBO с Теофимо Лопесом в суперлегком дивизионе.

Также ожидается, что отец Хейни віслушает предложения от конкурентов Арума Эла Хэймона и Эдди Хирна.

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