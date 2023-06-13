Реванш Ломаченка з Хейні: розпочалися перемовини про новий бій

Хейні спілкується з Ломаченком. Фото: Top Rank

Боб Арму, промоутер колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, провів зустріч із батьком абсолютного чемпіона світу у легкому дивізіоні Девіна Хейні Біллом. На зустрічі обговорювався реванш з українцем.

Сторони поки що не хочуть на широку публіку виносити деталі спілкування, але факт їхньої зустрічі був зафіксований YouTube-каналом FightHype.com .

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Після бою Білл Хейні відмовлявся навіть чути про реванш, але потім на його сина вилилося багато хейтe від людей, які не згодні з рішенням суддів у їхньому поєдинку. Серед тих, хто висловився були навіть такі легенди боксу як Джо Кальзаге та Оскар Де Ла Хойя.

Хейні з батьком на тренуванні. Фото: Las Vegas Review Journal

У Хейні хочуть вислухати всі пропозиції

На зустрічі Білл вислухав пропозиції щодо трьох боїв, серед яких реванш із Ломаченком. І зараз раніше категоричний батько чемпіона каже, що ухвалять реванш за солідний гонорар.

"У мене була чергова приголомшлива зустріч із легендарним Арумом. Ми працюємо над таким варіантом. Як тільки домовимося, ви про все дізнаєтеся першими", — сказав Білл Хейні.

Поки невідомо, чи стоїть реванш на першому місці, але Арум назвав рішення команди Хейні розумним.

"Це розумне рішення. Але поки що я не готовий про це говорити на камеру. Спершу нам із Біллом потрібно обговорити всі деталі та про все домовитися", — зазначив Боб.

Окрім реваншу з Ломаченком Хейні запропонували бої з Шакуром Стівенсоном у легкій вазі та за титул WBO з Теофімо Лопесом у суперлегкому дивізіоні.

Також очікується, що батько Хейні вислухає пропозиції від конкурентів Арума Ела Хеймона та Едді Хірна.

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