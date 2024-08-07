Українці сьогодні братимуть участь у шести видах спорту, щоб вибороти олімпійські нагороди

Олександр Хижняк на рингу. Фото: НОК

Українські вболівальники зможуть сьогодні хоч і віддалено, але підтримати нашу Олімпійську збірну, що змагатиметься у шести видах спорту. 12 день Олімпіади-2024 відзначиться цікавими атлетичними змаганнями.

Про розклад спортивних подій повідомляє НОК України.

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Всі Олімпійські змагання доступні до перегляду абсолютно безплатно глядачам Суспільного Спорт в інтернеті. Або можна вболівати за наших, дивлячись регіональні канали Суспільного (Суспільне Харків, суспільне Київ і т.д.).

О 08:30 почнеться змішана естафета, спортивна ходьба. За "золото" змагатимуться Іван Банзерук та Людмила Оляновська.

О 10:30 та 12:40 пройдуть перегони на байдарках і каное. З початку Марія Повх спробує вибороти перемогу на байдарці-одиночці на дистанції в 500 м, після обіду

Павло Алтухов візьме участь у перегонах на 1000 м.

Об 11:05 чоловіки визначаться у лідерстві у стрибках у висоту. Імідж України відстоюватимуть Владислав Лавський, Олег Дорощук та Андрій Проценко.

Любителів греко-римської боротьби о 12:00 чекає виступ у 1/8 фіналу Парвіза Насібова в категорії до 67 кг, водночас легендарний Жан Беленюк теж братиме участь в 1/8 фіналу, але у вазі до 87 кг. Також о полудень Оксана Лівач спробує вибороти золоту нагороду у вазі до 50 кг.

О 16:00 відбудеться кваліфікація жінок у стрибках у воду з трампліна 3 метри. Змагатиметься Вікторія Кесарь.

О 23:51 справжній подарунок всім українським любителям боксу спробує зробити Олександр Хижняк, що у фіналі буде битись за золоту медаль.

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