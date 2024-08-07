Українці сьогодні братимуть участь у шести видах спорту, щоб вибороти олімпійські нагороди

Хижняк битиметься за "золото" — де сьогодні дивитись яскраві двобої Олімпіади-2024
Українські вболівальники зможуть сьогодні хоч і віддалено, але підтримати нашу Олімпійську збірну, що змагатиметься у шести видах спорту. 12 день Олімпіади-2024 відзначиться цікавими атлетичними змаганнями.
Про розклад спортивних подій повідомляє НОК України.
Коли змагатимуться наші спортсмени та де це подивитись
Всі Олімпійські змагання доступні до перегляду абсолютно безплатно глядачам Суспільного Спорт в інтернеті. Або можна вболівати за наших, дивлячись регіональні канали Суспільного (Суспільне Харків, суспільне Київ і т.д.).
О 08:30 почнеться змішана естафета, спортивна ходьба. За "золото" змагатимуться Іван Банзерук та Людмила Оляновська.
О 10:30 та 12:40 пройдуть перегони на байдарках і каное. З початку Марія Повх спробує вибороти перемогу на байдарці-одиночці на дистанції в 500 м, після обіду
Павло Алтухов візьме участь у перегонах на 1000 м.
Об 11:05 чоловіки визначаться у лідерстві у стрибках у висоту. Імідж України відстоюватимуть Владислав Лавський, Олег Дорощук та Андрій Проценко.
Любителів греко-римської боротьби о 12:00 чекає виступ у 1/8 фіналу Парвіза Насібова в категорії до 67 кг, водночас легендарний Жан Беленюк теж братиме участь в 1/8 фіналу, але у вазі до 87 кг. Також о полудень Оксана Лівач спробує вибороти золоту нагороду у вазі до 50 кг.
О 16:00 відбудеться кваліфікація жінок у стрибках у воду з трампліна 3 метри. Змагатиметься Вікторія Кесарь.
О 23:51 справжній подарунок всім українським любителям боксу спробує зробити Олександр Хижняк, що у фіналі буде битись за золоту медаль.
Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.
Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію.
Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".
Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.
Скандал на Олімпіаді — легенда спорту розповів, як і чим годують в олімпійському селищі.
Читайте Новини.LIVE!