Украинцы сегодня примут участие в шести видах спорта, чтобы завоевать олимпийские награды

Хижняк сразится за "золото" — где сегодня смотреть яркие поединки Олимпиады-2024
Украинские болельщики смогут сегодня хоть и отдаленно, но поддержать нашу Олимпийскую сборную, соревнующуюся в шести видах спорта. 12-й день Олимпиады-2024 отметится интересными атлетическими соревнованиями.
О расписании спортивных событий сообщает НОК Украины.
Когда будут соревноваться наши спортсмены и где это посмотреть
Все Олимпийские соревнования доступны для просмотра абсолютно бесплатно зрителям Суспільного Спорт в интернете. Или можно болеть за наших, глядя на региональные каналы Суспільного (Суспільне Харків, Суспільне Київ и т.д.).
В 08:30 начнется смешанная эстафета, спортивная ходьба. За "золото" сразятся Иван Банзерук и Людмила Оляновская.
В 10:30 и 12:40 пройдут гонки на байдарках и каноэ. С начала Мария Повх попытается одержать победу на байдарке-одиночке на дистанции в 500 м, а после обеда Павел Алтухов примет участие в гонке на 1000 м.
В 11:05 мужчины определятся в лидерстве по прыжкам в высоту. Имидж Украины будут отстаивать Владислав Лавский, Олег Дорощук и Андрей Проценко.
Любителей греко-римской борьбы в 12:00 ждет выступление в 1/8 финала Парвиза Насибова в категории до 67 кг, в то же время легендарный Жан Беленюк тоже примет участие в 1/8 финала, но в весе до 87 кг. Также в полдень Оксана Ливач попытается добыть в борьбе золотую награду в весе до 50 кг.
В 16:00 состоится квалификация женщин в прыжках в воду с трамплина 3 метра. Соревнуется Виктория Кесарь.
В 23:51 настоящий подарок всем украинским любителям бокса попытается сделать Александр Хижняк, который в финале будет сражаться за золотую медаль.
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