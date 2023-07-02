Хижняк не спілкувався зі ЗМІ після перемоги на ЄІ-2023: йому жорстко відповіли

Олександр Хижняк. Фото: НОК України

Найтитулованіший член збірної України з боксу Олександр Хижняк після перемоги на Європейських іграх потрапив у скандальну ситуацію. Він відмовив у коментарі ЗМІ.

Своїх причин боксер ніяк не пояснив, повідомляє Суспільне.

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У фіналі турніру у вазі до 80 кг Хижняк зустрівся з молодим хорватом Габріелем Вечічем, для якого бій за золото Європейських ігор став найбільшим досягненням в кар’єрі. Попри сподівання балканця українець його знищив та оформив дострокову перемогу в другому раунді.

Журналісти відповіли боксеру

Після своєї перемоги Хижняк пройшов повз журналістів і у відповідь на прохання дати коментар відмовив.

"Ні, вибачте, будь ласка", — сказав боксер.

На дії боксера критикою відреагував спортивний коментатор Віталій Волочай, який вважає, що спілкування з журналістами — це робота Хижняка на благо України, а не забаганка.

"Краще програти в першому раунді, але спілкуватися з пресою зі всього світу, яка там вас чекала, і давати коментарі. Це обов’язково, це не обговорюється, не ваша забаганка", — сказав Волочай.

Також коментатор заявив, що український народ оплатив підготовку боксерів та їх поїздку на змагання й саме тому їх робота в тому, щоб розповісти про війну та спорт в Україні.

"Це набагато важливіше ваших ср**их медалей, які на*рін нікому крім вас і вашого тренера не потрібні.

Чому Оля Харлан, Ярослава Магучіх, Людмила Лузан чи наші байдарочники це розуміють, а "Полтавський Танк" — ні? Може, бо він в танку?" — додав Волочай.

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