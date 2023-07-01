Хижняк "нокаутував" хорвата та виграв золото Європейських ігор

Олександр Хижняк. Фото: google

У останній день Європейських ігор відбулися фінальні поєдинки в боксі. У ваговій категорії до 80 кг за головну медаль бився українець Олександр Хижняк.

Олімпійський призер Токіо-2020 виграв своє друге золото Європейських ігор, повідомив портал Новини LIVE.

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Українець на шляху до фіналу упевнено переміг цьогорічного бронзового призера чемпіонату світу й чемпіона Європи, грузина Георгія Кушиташвілі, чемпіона Європи серед молоді грека Міхаїла Цамалідіса та у дуже важкому поєдинку ірландця Келіна Кессіді.

У півфіналі українець виграв у італійця Сальваторе Кавальяро, з яким бився у фіналі минулих Європейських ігор-2019 і також переміг.

Олександр Хижняк виграв золото Європейських ігор. Фото: скріншот

Перебіг поєдинку

У головній події турніру у вазі до 80 кг Хижняк зустрівся з молодим хорватом Габріелем Вечічем, для якого фінал Європейських ігор став найбільшим досягненням в кар’єрі.

Хижняк у притаманній собі манері з перших секунд бою накинувся на суперника та у високому темпі почав завдавати удари.

Вечіч не був готовий до такого темпу і в кінці перших 3 хвилин хорват пропустив багато ударів, після чого рефері відрахував йому стоячий нокдаун.

У другому раунді Хижняк продовжив притискати хорвата до канатів. Вечіч намагався контратакувати, але його просто перебивали кількістю панчів та їх тоннажем.

У середині другого раунду рефері знову відрахував стоячий нокдаун хорвату, а потім зупинив побиття — перемога Олександра технічним нокаутом у другому раунді.

Зазначимо, що золото Хижняка стало для збірної України з боксу єдиною медаллю на Європейських іграх.

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