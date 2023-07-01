Хижняк "нокаутировал" хорвата и выиграл золото Европейских игр

Александр Хижняк. Фото: google

В последний день Европейских игр прошли финальные поединки в боксе. В весовой категории до 80 кг за главную медаль сражался украинец Александр Хижняк .

Олимпийский призер Токио-2020 выиграл свое второе золото Европейских игр, сообщил портал Новини LIVE.

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В полуфинале украинец выиграл у итальянца Сальваторе Кавальяро, с которым сражался в финале прошлых Европейских игр-2019 и также победил.

Александр Хижняк выиграл золото Европейских игр. Фото: скриншот

Как прошел поединок

В главном событии турнира в весе до 80 кг Хижняк встретился с молодым хорватом Габриэлем Вечичем, для которого финал Европейских игр стал величайшим достижением в карьере.

Хижняк в присущей себе манере с первых секунд боя набросился на соперника и в высоком темпе начал наносить удары.

Вечич не был готов к такому темпу и в конце первых 3 минут хорват пропустил много ударов, после чего рефери отсчитал ему стоячий нокдаун.

Во втором раунде Хижняк продолжил прижимать хорвата к канатам. Вечич пытался контратаковать, но его просто перебивали количеством панчей и их тоннажем.

В середине второго раунда рефери снова отсчитал стоячий нокдаун хорвата, а затем остановил избиение — победа Александра техническим нокаутом во втором раунде.

Отметим, что золото Хижняка стало для сборной Украины по боксу единственной медалью на Европейских играх.

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